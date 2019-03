Silva desea seguir y Berizzo, a Lima

“Seguramente fue provechoso para el entrenador, observó a la mayor cantidad de jugadores. En cuanto a nosotros, no era lo que buscamos siempre, que era sacar resultados positivos. Es parte de un proceso nuevo, esto puede pasar y hay que mirar para adelante”, expresó el arquero de 35 años en contacto con Fútbol a lo Grande por 1080 AM.

Sobre dejar la Selección, el arquero lo desmintió. “Estoy compitiendo en una liga muy buena como la Argentina, de momento no quiero dejar esto”, aclaró.

AMISTOSOS. Enrique Sánchez, miembro del Comité Ejecutivo de la APF, expresó que puede haber amistosos previos a la Copa América de Brasil. “Brasil es uno de ellos y el otro está por verse (rivales). En junio, aún no se tiene fecha, no hay ninguna confirmación de amistosos”, resaltó. El técnico Eduardo Berizzo viajó a Lima, donde desde ayer acompaña a la Sub 17.