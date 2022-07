Siguen trabas para titular terrenos municipales en Presidente Franco

INVASIONES. Aseguró que las invasiones de terrenos son totalmente independientes al sistema catastral en el que están trabajando. “Hay un grupo que se dedica a eso, independientemente a que tenga título municipal o no, sean municipal o no, hay gente que se dedica a invadir terrenos con el argumento de darles casa a los que no tienen y con ese argumento invaden”.

Insistió en que en el sistema catastral del Municipio está avanzado, asegurando que en este periodo van estar, en un 90%, solucionado el problema. Dijo que conformaron un equipo fuerte hace dos años aproximadamente.

“Primero pedimos el presupuesto para que nos resuelvan, todas las empresas privadas pasaban un presupuesto muy grande, entonces dijimos porque nosotros, con nuestra gente, nos dedicamos a solucionar y eso hicimos. Hace dos años decidimos solucionar nuestro problema catastral y hemos avanzado bastante. Yo creo que en dos o tres años ya tendremos solucionado este problema”, comentó.

ANTECEDENTES. El jefe comunal manifestó que el mayor problema no es el georreferenciamiento, sino la información de los títulos. Recordó que antes ese proceso no pasaba por la Municipalidad, sino por otra institución, pero hoy la Dirección de Registro de Propiedad le pide a la Municipalidad que tenga todos esos registros.

“Lastimosamente el Municipio no cuenta con eso y el mapeo general de todos los desprendimientos que tuvo la ciudad, todos los terrenos que se vendió o se transfirieron ellos piden y ahí es donde nosotros tenemos el inconveniente, pero vuelvo a decir, estamos avanzando en ese sentido”, insistió.

Según el intendente, se trata de un requisito totalmente fuera de lugar. “No es necesario lo que está haciendo hoy el Registro Público de la Propiedad, pero ellos se ponen duros en eso y lastimosamente no estamos pudiendo destrabar este inconveniente, que es nuevo”.

Recordó que antes no se podían titular tierras en Presidente Franco, porque se tenían problemas judiciales. Había una medida cautelar de no innovar, que se logró levantar en el año 2019.

“Nos pusimos muy contentos porque destrabamos eso con respecto a la finca 60, pero después puso otra condición la Dirección de Catastro y ahí tenemos otra traba, pero estoy seguro de que en corto tiempo vamos a resolver eso también”.



Segundo puente

Existe una preocupación por parte de los poseedores de inmueble en el municipio de Presidente Franco y que aún no tienen títulos, teniendo en cuenta que la construcción del segundo puente sobre el río Paraná dará un gran impulso en el desarrollo del municipio.

La demanda de terrenos en la zona creció exponencialmente y la falta de documentos en los terrenos municipales podría terminar entorpeciendo el desarrollo de nuevas inversiones, teniendo en cuenta que la compra de tierras sin títulos conspira contra la seguridad jurídica de cualquier inversión. Ante esta situación la actual administración trabaja en resolver el problema y permitir transferir e inscribir los títulos a favor de los poseedores.