Siguen reuniones para leyes anticorrupción

La diputada señaló que trataron la ley de reportantes de hechos punibles de corrupción pública, que es un instrumento que se adapta a las convenciones internacionales y que es necesario que desde el enfoque del combate a la corrupción y la impunidad se introduzca en nuestro derecho positivo.

La legisladora explicó que en esta línea trataron la problemática individual, porque el miedo es muchas veces lo que frena la denuncia interna y externa. “Muchos funcionarios públicos conocen de algunas cuestiones que deben llamar la atención en cuanto a la alerta de corrupción pública, pero justamente porque no existe un sistema de protección, terminan priorizando que no vale la pena denunciar porque son perseguidos. En organismos políticos especialmente que hay muchas injusticias que no se denuncian”, remarcó.

Indicó que no hay garantías, y mencionó que solo hay una ley de protección a testigos, que es una normativa muy diferente, fundamentalmente enfocado al tema drogas, pero en corrupción pública, Paraguay no tiene, “está todo por hacerse y fortalecerse”, dijo.

Del encuentro también formaron parte Derlis Maidana, Jorge Ávalos Mariño, Tito Ibarrola y Norma Camacho. Estuvo además Sergio Belilla, encargado de despacho de la Secretaría Nacional Anticorrupción.