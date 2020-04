Siguen recomendación FIFA

El secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Luis Kanonnikoff, charló con Sueños de Primera Paraguay (1080 AM).

Consultado sobre el diálogo de la Asociación con la entidad matriz, FIFA, expresó: “Hay comunicación constante con la FIFA vía teleconferencia, seguimos las recomendaciones. Para que los clubes puedan realizar los diálogos con los futbolistas, sobre sus contratos. Cada club sabe sus obligaciones específicas”.

En cuanto a los torneos de las divisiones menores (Intermedia y Ascenso), se le preguntó cuál es la tendencia que avizora la APF. “No sabemos qué va a ocurrir todavía, todo depende del levantamiento sanitario. La versión que este año ya no se jugaría no es cierta, no podemos apresurarnos a determinar eso”.

Sobre las medidas económicas, manifestó: “Es un tema complicado. De seguro que la APF no va a ser la excepción y estamos viendo las medidas a establecer”