Siguen las tratativas por Cecilio Domínguez

Las negociaciones por el delantero paraguayo, Cecilio Domínguez aún no se tiene definido si va o no al Independiente de Avellaneda de Argentina.

El representante del jugador, Diego Serrati, mencionó a Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, que las tratativas se realizan entre ambos clubes, donde según él, se equivocaron en el enfoque de la negociación.

“Lo están negociando entre los clubes. A nosotros no nos dijeron nada. No me parece bien la manera en que encararon, por una cuestión de respeto al jugador”, mencionó el agente.

Agregó además, “el jugador tiene derecho a saber y por eso creo que se encaró mal”.