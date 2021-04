Sigue montaje de la pasarela de ñandutí, pese a irregularidades

El montaje de la pasarela, según el último informe de auditoría, continúa en plena ejecución y no habría suspensión de los avances ni de los pagos. La auditoría solo recomendaba remitir los antecedentes a la asesoría jurídica del MOPC.

El montaje de la pasarela entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo, que costó cerca de USD 2 millones, está bajo sospechas de sobrefacturación, direccionamiento y deficiencias en varios puntos del proceso licitatorio, según informes de la CGR, la DNCP y el MOPC.

Marta López, directora de Auditoría Interna del MOPC, destacó que el criticado paseo con diseños de ñandutí contó con “deficiencias en los procesos de control” de la obra.

En declaraciones a radio Monumental, López no afirmó ni negó la eventual existencia de un “direccionamiento” en la licitación del paso peatonal, pero reconoció que hubo “deficiencias” en el proceso de control. La funcionaria no aseguró si existió o no sobrecosto en el paseo, ya que en el proceso licitatorio participó una sola firma. En ese sentido, dijo que no existe un punto de comparación con los precios con otra empresa y por eso sostiene que no puede hablarse de sobrecosto.

El MOPC difundió el domingo último el resultado de la investigación que confirma que hubo falta de planificación y eventuales sobrecostos en la construcción de la polémica pasarela.

La auditoría confirmó que “no existe justificación técnica” en la inclusión de ítems con “fines ornamentales” que inciden en el costo total de la obra, por valor de G. 2.777 millones. Se añade que hubo “deficiencia de control interno en el proceso de planificación y de contratos de obras”.

OTROS. Los 23 contratos vigentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con contratistas, bajo la supervisión de la Dirección de Obras, tuvieron un “avance medio” y al cierre del 2020 solo ejecutaron 51% de lo programado, según la intervención ordenada por el ministro Arnoldo Wiens en enero pasado. Entre esos contratos figura la construcción de la pasarela de ñandutí, que al cierre del 2020 registró un 73% de ejecución.