Sigue disputa por isla Yacyretá entre Itapúa y Misiones

Tras esta situación, el intendente de San Cosme y Damián, Juan Manuel Santacruz, en diálogo con Radio de Coronel Bogado expresó su malestar por el hecho de vandalismo y adelantó que tomarán todos los recaudos necesarios para defender dicho territorio; que de acuerdo con una ley del año 73, la isla Yacyretá está en territorio de San Cosme y Damián. “Ellos se quieren apoderar de la isla Yacyretá no respetando la ley, no respetando las gestiones que nosotros venimos haciendo ahí, entonces quieren defender las cosas por beneficio personal de unos pocos, entonces por las redes sociales son muy buenos, instan al vandalismo, rompieron el cartel primero y luego hicieron que la EBY, que va a invertir o va a pagar esos carteles, vaya a bajar de vuelta. Yo creo que ningún intendente se opone a que se puedan identificar los límites de su distrito, pero las veces que la gente pide para invertir en las escuelas o en el centro de salud o cualquier tipo de inversión, ellos alegan que no pueden porque pertenece a Itapúa, pero cuando les conviene es de Misiones”, indico el jefe comunal. AR