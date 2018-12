Las cosas y las acciones no solo valen por lo que son, sino por lo que proyectan ser. Por la trascendencia que les damos. Por eso la educación no es solo lo que se enseña y se aprende, que es básicamente lo que acontece todos los días en aulas y fuera de ellas, es además la importancia que damos a las personas educadas y a sus obras. Por eso cuando la educación tenía un significado porque implicaba la posibilidad de una dinámica social ascendente la gente quería estudiar y para dicho propósito se sacrificaba, esforzaba… porque valía la pena la tarea. La expresión rioplatense de “mi hijo el dotor” expresaba un significado elocuente de cuánto importaba sacrificarse para alcanzar dicho propósito. Aquello acabó en ese país en 1930 justo cuando Discépolo escribió las letras de Cambalache, donde entre otras cosas decía: “… lo mismo un burro que un gran profesor… no hay aplazados ni escalafón, para concluir: “los inmorales nos han igualado”. Ahí hace más de ochenta años Argentina se fue a pique.

En Paraguay creímos en la educación en los primeros años del siglo XX. Dos maestros ejemplares: Delfín Chamorro y Ramón I. Cardozo le dieron la fama que Villarrica hasta hoy presume. Fue un gran científico innovador como Moisés Bertoni el que preparó a José Félix Estigarribia para ser el gran conductor militar en el Chaco desde las aulas de la incipiente escuela agrícola donde el mariscal inició su formación. Su carta a la viuda de Bertoni, también su madrina de guerra, es una oda de gratitud por la labor realizada en su persona por el maestro Bertoni. Somos una experiencia acabada en educación con una larga dictadura donde Stroessner presumía de su amistad más próxima con personas cuasianalfabetas al tiempo que despreciaba al talentoso, crítico o educado. La educación perdió hace rato su significación para operar en el vacío.

Los números de la prueba Pisa de la OCDE –que costó sus buenos dólares– nos contó algo que ya sabíamos y que si no le damos la trascendencia debida como otras pruebas similares, no tendrá ninguna significación para nadie. Los responsables del educacidio hoy todavía son autoridades y nunca se escuchó en boca de ellos la mínima autocrítica. Nunca una referencia a la cantidad de maestros que ingresaron sin formación adecuada, pero solo con lealtad partidaria y que tomaron por asalto las aulas en los comienzos de la reforma educativa. Jamás un signo de contrición hacia los pésimos planes educativos aplicados, la responsabilidad de los organismos internacionales o la corrupción imperante. Uno de los sinónimos de esta palabra tan común entre nosotros es: echar a perder, y ellos lo hicieron con toda una generación que será la primera en nuestra historia que no superará a sus padres por obra y consecuencia de la mala educación que padecieron. Y ojo: es igual entre escuelas privadas y públicas. Han sido tan eficientes que ni los padres son conscientes del daño que hicieron en sus hijos al punto de que el 80% de ellos están contentos con el peor nivel de educación que se tiene en América Latina. El ministro de Hacienda, que atiende cuestiones educativas como Becal o el fondo de excelencia, en vez de buscar fuentes para duplicar la misma afirma que: “los peruanos con un poco más de recursos hacen un 50% mejor” al tiempo que el ministro Petta habla de una enferma terminal en terapia intensiva. Ni en el Gabinete están de acuerdo sobre el tamaño del problema sencillamente porque la escuela, la educación y el conocimiento carecen de significación entre nosotros.

Mientras la sociedad no valore la educación ni a los educados no habrá salida. El sistema inmunológico del cuerpo social ha sido atacado ferozmente y con los retrovirales que se aplican no será suficiente. Cuando creímos en la educación nos fue muy bien… lamentablemente, hace mucho eso ha perdido significación y por eso estamos como estamos.