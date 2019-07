En un primer momento, Amarilla, durante el estudio en particular del proyecto de modernización y simplificación del sistema tributario nacional (conocido como proyecto de reforma tributaria), dijo no querer que nadie padezca de cáncer.

Pero contradictoriamente, minutos más tarde, se rectificó y manifestó su deseo de que aquellos que votaran a favor de las tabacaleras padezcan de la enfermedad. “Voten todo lo que quieran, sigan muriendo de cáncer, ojalá no sea yo nomás o alguien de mi familia, ojalá sean ustedes”, arremetió.

Nota relacionada: Diputados disminuyen tasa máxima de impuestos al tabaco y bebidas alcohólicas

La legisladora se tomó su tiempo en exponer la causas por las cuales se debía subir el impuesto al tabaco, pero la posición de sus compañeros terminó por despacienciarla.

“Me impresiona el fanatismo. Yo quiero dejar sentada mi postura, el cigarrillo debe estar gravado con el impuesto más alto que se le pueda dar, de manera a tratar de disminuir su consumo”, mencionó.

Comparó al pleno con niños del segundo grado

En medio de su alocución, la parlamentaria se vio obligada a pedir a sus compañeros, que no guardaban silencio, a retirarse de la sala. Su principal discusión fue con el diputado cartista Basilio Núñez.

También puede leer: Fuerte cruce entre Stiben Patrón y Celeste Amarilla por convocatoria a Cartes

“Bancada de Bachi Núñez y compañía, por qué no se retiran si no les interesa el tema, retírense si no les interesa, los votos ya los tienen. Callate… callate. Hemos tomado la mala costumbre de que esto se convirtió en un segundo grado sin la maestra. Nosotros somos diputados”, comparó.

Tampoco se olvidó del ex presidente Horacio Cartes

En su extenso discurso, la diputada efrainista tampoco olvidó al ex presidente Horacio Cartes, a quien responsabilizó de ordenar bajar el impuesto al tabaco.

“Yo me pregunto si el señor (Horacio) Cartes hubiese tenido una industria textil y no tabacalera cuál hubiera sido la posición. Otra cosa que me pregunto es: ¿cuánto le afecta al señor Cartes la suba del impuesto al tabaco? Tiene tanta plata, tiene tanta plata”, infirió

También puede leer: Celeste Amarilla pedirá la pérdida de investidura de Ulises Quintana

Agregó que "lo que ahora tenemos que hacer es gravar bien caro, no porque sea Cartes, porque el tabaco mata, el tabaco da cáncer y mata y el tabaco es lo que nos hace gastar mucho más en medicamentos".

Finalmente, el pleno decidió votar a favor de la reducción de la tasa máxima del impuesto al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas.