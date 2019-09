Hoy, tras la partida de Richard Sánchez al América de México y a que Rodrigo Rojas es utilizado como volante por izquierda, ante la ausencia de William Mendieta, Hernesto Caballero está teniendo la confianza y respondiendo de gran forma. “Ahora se me está dando la oportunidad de jugar luego de que un compañero fue transferido.

Siempre estuve preparado para cuando se me dé nuevamente oportunidad de jugar, espero poder aprovechar al máximo”, indicó el volante franjeado. Seguido, Caballero manifestó: “En todo este tiempo tuve que pulir muchas cosas.

El profe (Garnero) y los compañeros me hablan mucho, algo que me ayuda bastante para seguir mejorando. El hecho que hoy se me vea más seguro y tranquilo, creo que mucho tiene que ver con la ubicación, eso hace que juegue mucho más tranquilo y pueda ocupar los espacios con mayor facilidad”. muy esperado.

Hernesto marcó su primer gol con la franja negra en el juego ante Capiatá, un gol que lo celebró con mucha emoción, pues según él hace rato lo estaba buscando. “Demasiado quería hacer un gol con esta camiseta. Hace más de 2 años que estoy en el club y no se me daba. Ahora, en la posición que me toca jugar, estoy más adelantado, tengo la posibilidad de llegar más al área rival, así que espero que vengan varios goles”, subrayó.

El jugador de 28 años lleva 34 partidos jugados por Olimpia en torneos locales, 5 de ellos disputados en el Clausura. En total acumula 87 partidos en Primera División, 37 con General Caballero y 16 con General Díaz.