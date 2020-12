Si no se pone freno se seguirá robando, advierte abogado

“Con discursos de ‘refundación’ se justifican nuevos gastos que son el camuflaje de nuevas corrupciones. La corrupción es tan endémica y estamos tan acostumbrados a ella que nos robaron en forma descarada en plena pandemia, después de endeudarnos como nunca antes de una sola vez y pidiendo esfuerzos enormes a la ciudadanía, y aun así no pasa nada”, lamentó.

El analista indicó que con los costos que representa la corrupción se pueden obtener avances, pero la ciudadanía sigue dormida. “Algunos de los responsables del latrocinio hicieron fiestas a todo dar. No solo roban, son obscenos en el robo, se burlan de nosotros y seguimos anestesiados. Tenemos evidencias de lo que nos cuesta la corrupción y seguimos impávidos, aun a costa de nuestra propia calidad de vida”, aseveró.

Lamentó que, de manera hasta “tragicómica”, algunos políticos hablen de transparencia, recordando las palabras del presidente de Petropar, Denis Lichi, al justificar su gestión, para desmarcarse del escándalo que involucró además a la Procuraduría y a una empresa argentina, que desencadenó en la renuncia de Sergio Coscia.

“Luego de firmar un acuerdo secreto comprometiendo millones de dólares del dinero del pueblo salió a tuitear que era ‘transparente’. De no creer”, aludió.

Instó a la ciudadanía a involucrarse y pronunciarse ante los casos de corrupción.

“La vieja política seguirá haciendo de las suyas si no nos despertamos como pueblo. Supongo que llegará el momento en que digamos ‘basta’ y tengan que retroceder, pero si no les ponemos freno no tendrán empacho en seguir robándonos”, advirtió finalmente.