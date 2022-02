Si no hay respuestas, Querey no descarta la interpelación

El senador del Frente Guasu Jorge Querey analizó el escenario que queda después del hecho de sicariato, ocurrido el domingo pasado, que conmovió al país.

Afirmó que si el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, no brinda respuestas inmediatas habrá que ver los mecanismos legales para forzar los ajustes. "Asumiendo la gravedad de lo ocurrido, el ministro Giuzzio debe dar una respuesta inmediata, no puede tardar. Sabemos que cuanto más tiempo pasa hay menos posibilidades de esclarecer los hechos y si el ministro no responde cabe un análisis político del asunto y se impone la interpelación y eventualmente el pedido de destitución", señaló.