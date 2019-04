Para la sicóloga Alma Segovia, se debe hacer un trabajo profundo para cambiar la forma de pensar que todavía tiene gran parte de la sociedad, que –según ella– cosifica a la mujer. “Se sigue imponiendo roles a la mujer, como por ejemplo, la mamá que tiene que quedar en la casa a cuidar a su hijo y tantos otros roles que se siguen imponiendo. La sociedad es cómplice de los desenlaces que tenemos. Si la mentalidad social no cambia, seguiremos teniendo feminicidios”, explicó la profesional.

Este factor de dominación, en el que el hombre considera a su pareja como alguien de su propiedad, fue común en los últimos casos que se dieron a conocer, según la opinión de la profesional, quedando reflejado en la saña y la violencia utilizada para los crímenes.

Que los victimarios dejen tirados los cuerpos en terrenos baldíos o en algún arroyo, se podría leer como un mensaje de estar dejando tirado un objeto que ya no les sirve.

convicción. Segovia afirmó que el feminicidio es un crimen de convicción y lo vinculó. “Esa gente está convencida de que el uso de la violencia puede llegar a modificar conductas que molestan a los hombres en relación a las mujeres. Lo que se busca es ejercer dominio y cuando la mujer no se somete, el uso de la violencia va creciendo hasta llegar a un asesinato”, reflexionó.

Educación. Para la fiscala Liliana Zayas, de la Unidad Especializada contra la Violencia Intrafamiliar, explicó que los casos no se van a frenar con el endurecimiento de las leyes, sino apostando a la educación. “No es una cuestión de penas más altas. Es una cuestión de desaprender esa cultura que autorizaba al hombre a actuar con propiedad con respecto a la mujer”, afirmó, agregando que en su unidad maneja casos que guardan relación con trastornos o con problemas de adicciones, ya sea a las drogas o al alcohol, pero en todos los casos existe un denominador común: la generación de la violencia.

Las cifras van en aumento

43 casos de asesinatos de mujeres se dieron en el año 2016 en todo el territorio nacional, superando al año anterior.

48 víctimas de hechos de feminicidio salieron a la luz en el año 2017, cinco más de lo que se dio en el año anterior.

55 casos de feminicidio se reportaron en el 2018, la mayoría en departamentos como Central, Amambay y Alto Paraná.

Investigan extraña muerte de mujer

El Ministerio Público investiga un extraño caso que involucró a Cynthia Obregón Santacruz, una mujer que murió luego de caer del sexto piso del edificio Fortaleza, ubicado en la calle Alberdi, de Asunción.

El caso, que ocurrió el pasado 25 de marzo, fue caratulado como suicidio, pero no se puede descartar que existan otros elementos.

El hecho es investigado por el fiscal Óscar López Laterza, que ya ordenó varias diligencias como la declaración del portero del edificio y otros testigos.

También, a pedido de los allegados a la mujer, se revisarán las imágenes de cámaras de circuito cerrado del edificio donde residía.

De acuerdo a lo que afirma el fiscal López, todas las informaciones que fueron colectando hasta el momento llevan a que la mujer se lanzó al vacío desde su balcón.

Pero no se puede descartar que haya sido inducida a cometer este hecho, por encontrarse en medio de una situación de violencia.

Sin embargo, indicó el agente fiscal que estos hechos ya no son de su competencia y que deben ser analizados por la Unidad Especializada contra la Violencia Infrafamiliar.

¿Qué dice la ley?

En diciembre de 2016 el Congreso promulgó la Ley Nº 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres, Contra toda forma de violencia”. La misma tiene como objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia las mujeres, así como mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público con en el privado.