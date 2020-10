“Mi creencia como abogado es que la sanción fue por la tentativa y no por la comisión del hecho. Lo que pasa es que en el ámbito disciplinario deportivo ambos puntos tienen la misma sanción y eso ya fue confirmado por el TAS; el intento es igual de grave que haber logrado el cometido”, refirió el profesional.

Acosta analizó también los detalles de la defensa de Trovato: “Más allá de dónde se fotografíe o se haga la copia, está claro que supuestamente el denunciante lo cobró; por lo tanto, no se puede saber si está clonado o no se puede leer el código, las pericias no se hacen sobre copias, solo en originales, y ese cheque existe en el banco. Y si el señor Trovato quiere demostrar que el cheque es falso es muy sencillo, pide una certificación a su banco, quién cobró, por dónde entró, quién endosó y ya se va a saber. La discusión no debe ser dónde o cómo se fotografió; acá se debe demostrar que lo que está en la FIFA está clonado o falsificado con la certificación de su banco”.

El abogado también sumó: “Puede ser que la copia del cheque no esté entre las pruebas que adjuntó el denunciante en un primer momento, es la explicación en este momento, no entré en detalle, lo único que llegué a ver es lo que se menciona en los print de mensajes, nunca llegué a ver el cheque”.

MÁS DETALLES. Acosta explicó cómo se dio el proceso: “El oficial de cumplimiento recibió la documentación de la denuncia, antes de hacer la evaluación lo compartió con la FIFA y ahí de inmediato le pidieron todos los documentos; por eso viajó, en el mes de febrero. FIFA le dijo a APF que quería llevar adelante el caso”, sumando: “Lo que entiendo es que el cheque fue cobrado y si existe un original lo tiene el banco, el peritaje no se puede hacer sobre una copia, creo que esta persona antes de cobrar sacó una foto y luego entregó como prueba, si el cheque no se cobró no sirve como prueba, la carga de la prueba está en manos de Trovato, el peritaje sobre una copia no sirve de nada”.

El profesional refirió también: “Si el club hubiese estado involucrado, hubiera aplicado la FIFA la pérdida de puntos, pero si ya no aplicó por algo será. El club Olimpia estuvo involucrado en la investigación, pero no se lo sancionó, solo al dirigente, ahí nos da a entender que la sanción es por tentativa. Sorprende una sanción de por vida y lo único que puede echarnos luz es el fundamento y espero que justifique”.