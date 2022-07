SET afirma que "técnicamente es imposible" cumplir con pedido de transportistas 

El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación ( SET ), Óscar Orué, dijo a Monumental 1080 AM que analizaron con los miembros del Gabinete el pedido de las empresas de transporte de corta, mediana y larga distancia que van al interior del país.

Al respecto, Orué sostuvo que “es técnicamente imposible” cumplir con la disminución de G. 3.000 por litro en el precio de los combustibles que pide el gremio para levantar el paro que iniciaron este miércoles como medida de fuerza.

“Ellos piden bajar a G. 3.000 por litro, eso es imposible y técnicamente no hay forma de bajar, a no ser que sea con un subsidio, pero no hay condiciones como para establecer un subsidio en estos momentos”, puntualizó.

Igualmente, indicó que al sector se le ofreció una baja del IVA hasta diciembre y Petropar planteó entregar tarjetas a los transportistas, pero no aceptaron.

La Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) amaneció casi vacía y algunos pasajeros no consiguieron seguir con su viaje por la falta de buses.

“No hay una solución a corto plazo sobre este tema y vamos a esperar que se mantengan los precios internacionales, porque hay una reducción, para luego poder rebajar los precios”, adelantó el titular de la SET.

Son más de 60 empresas nucleadas en los grupos del transporte público de pasajeros del interior y aproximadamente 20.000 personas afectadas por el paro. También, al menos 5.000 camioneros se instalaron al costado de las rutas reclamando la reducción del combustible.