Series y fixture en C17

LA PROGRAMACIÓN. Fecha 1 (24/07, 18.00): Villa Hayes vs. Ñemby, Oviedo vs. Yby Yaú, Cap. Bado vs. Tebicuary y Caaguazú vs. San Pedro.

Fecha 2 (25/07, 18.30): Tebicuary vs. Cnel. Oviedo, Ñemby vs. Caaguazú, Cap. Bado vs. Yby Yaú y San Pedro vs. Villa Hayes.

Fecha 3 (26/07, 18.00): Ñemby vs. San Pedro, Caaguazú vs. Villa Hayes, Cap. Bado vs. Oviedo y Yby Yaú vs. Caaguazú.

Avanzan a la etapa semifinal los dos mejores de cada serie en juegos cruzados (27/07, 20.00). Los compromisos por el tercer puesto y la final serán el sábado 28/07 (20.00 y 22.00).