Sergio Denis también estuvo en terapia intensiva en Paraguay

El argentino había sufrido también una grave complicación de salud en mayo del 2007, cuando estuvo en Paraguay. En aquella ocasión, Denis tuvo un sangrado abdominal que derivó en un paro cardíaco, cuando estaba hospedado en un hotel asunceno.

El solista llegó al centro asistencial sin signos de vida, a causa del shock hipovolémico, y tuvo una ausencia de respiración de aproximadamente 15 segundos.

Tras el proceso de reanimación, fue sometido a una cirugía abdominal de urgencia e ingresado a terapia intensiva.

Según el reporte médico del 2007, el artista estaba con un tratamiento anticoagulante, al que atribuyeron la hemorragia. Incluso, en ese momento, profesionales de salud temían que quede con secuelas cerebrales.

El último accidente, en Argentina, le causó daños más graves. Los médicos informaron que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, sedado y con analgésicos. Sufrió traumatismo de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores.

Sus fans esperan con ansias su recuperación y que durante muchos años más los siga deleitando con éxitos como Fui un soñador y Te llamo para despedirme.

Sergio Denis es cantautor y actor de cine y televisión. Sus primeros pasos artísticos los dio de niño. Cantaba en el colegio y en reuniones familiares, hasta que, de adolescente, comenzó a formar parte de una banda musical.

Los años siguientes, fueron de mucho éxito. En 1969, grabó su primer disco, junto a otro grupo, Los Bambis, y en ese mismo año se lanzó como solista.

Durante su larga trayectoria, ganó muchos premios y vendió miles de discos. El disco más vendido fue Afectos, con canciones como Nada hará cambiar mi amor por ti, versión del Nothing's Gonna Change My Love For You, popularizada por Glenn Medeiros.