Sergio Denis está grave tras caerse del escenario

El momento fue registrado con un celular por parte de un asistente al concierto, y el vídeo ya se viralizó en las redes sociales.

Tras el suceso, el intérprete fue trasladado al Hospital Padilla de Tucumán, cuya directora, Olga Fernández, explicó esta mañana que el paciente se encuentra en grave estado y con pronóstico reservado.

Caída de Sergio Denis en Tucumán..mp4 Vídeo: @ElTribunoJujuy

Según el parte médico, Denis se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos y sufre politraumatismos por caída de altura, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores.

El cantante ya había estado grave en 2007, cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay, que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales.

Denis, cuyo nombre verdadero es Héctor Omar Hoffmann, nació en la localidad bonaerense de Coronel Suárez en 1949 y, con 20 años y tras pasar por varios grupos, se lanzó en solitario con los temas Fui un soñador y Te llamo para despedirme.

En 1972, tras el éxito de su disco Me enamoré sin darme cuenta, protagonizó la película del mismo nombre junto a Alicia Bruzzo, Luis Brandoni y la dirección de Fernando Siro.

Un año más tarde publicó Nunca supe más de ti, su cuarto disco solista, que se convirtió en un éxito en Argentina y en Latinoamérica y es una de las canciones más emblemáticas en su carrera.

Afectos, editado en 1985, fue el disco más vendido de su trayectoria, con más de 450.000 copias despachadas, que incluía temas como Nada hará cambiar mi amor por ti, versión del Nothing's Gonna Change My Love For You, popularizada por Glenn Medeiros.