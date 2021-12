Sergio Agüero deja el fútbol

El ya ex jugador argentino de 33 años lloró, habló, dijo que se va con la “cabeza en alto”, respondió preguntas y sonrió. Su madre le dedicó un emotivo video y Lionel Messi escribió una larga carta para su amigo. Así, compañeros, clubes y hasta rivales saludaron a Agüero.

Es que el Kun se vio obligado a dejar la actividad profesional. Horas más tarde a la conferencia, fue Roberto Peidró, cardiólogo y médico de cabecera del ex futbolista, quien presentó su primer cuadro de arritmia.

“Atiendo y veo a Sergio desde 2004 y ese año fue su primera intervención por arritmia. Lo que apareció ahora, en Barcelona, es otro tipo de arritmia que no tiene que ver con la de 2004. No vale la pena arriesgarse. Tomó la decisión correcta. Si fuera mi hijo el que tiene esto, le hubiera dicho que no jugara más”, dijo el galeno.