“Ser quien eres”, la clave del éxito para Lenny Kravitz

El músico estadounidense Lenny Kravitz –figura del Asunciónico, el próximo martes 2 de abril– aseguró en Colombia que el secreto para poder atraer nuevos públicos y mantenerse en lo alto del candelero musical tras 30 años en la música es no pensar en ser innovador, apenas él mismo. “No pienso en ser innovador, solo en ser yo mismo. Siempre soy yo mismo y creo en ser auténtico y ser honesto con quien soy. Eso atrae (nuevos públicos). Es muy interesante, en los últimos años he visto que mi audiencia se está haciendo más joven”, dijo Kravitz previo al show que dará en Bogotá esta noche.

Precisamente, una de las condiciones que puso para su concierto es que permitan el ingreso a menores de 12 años, para lo cual los promotores tuvieron que conseguir un permiso especial. De cara a esa gente joven que ahora se acerca a su música, aseguró que a él le pasó lo mismo cuando entró en contacto con Jimmy Hendrix, David Bowie o John Coltrane. “Hay una cosa romántica en adentrarse en la música cuando no era tu tiempo”, aseveró Kravitz, para quien los niños “pueden leer” a los artistas que no son honestos consigo mismos puesto que “pueden oler la mierda muy rápido”. Por ello, considera que la clave para mantenerse en lo alto del éxito musical es “ser quien eres”. “Y mantenerse en ello, porque cuando tienes una larga carrera, habrá momentos en que serás más vigente o no tan vigente a los ojos del mercado y de los rankings”, explicó el autor de Fly Away o Again.

EN PARAGUAY. El roquero se presentará en la segunda jornada del festival Asunciónico, el martes 2 de abril, desde las 16.00, en el Espacio Idesa (Madame Lynch y Aviadores del Chaco), junto a Twenty One Pilots, Steve Aoki, Snow Patrol, Interpol, entre otros. La primera jornada, el jueves 28, contará con Arctic Monkeys, The 1975, Jorge Drexler, Damas Gratis, Armandinho, Zhu, La Nuestra, Partes Iguales, Loud Luxury, etc. Entradas: de G. 225.000 a G.1.640.000, por Ticketea.