“Ser custodios no es voluntad de la Policía”

“Nosotros somos el resultado del fracaso de una licitación, no otra cosa. Esto no es la voluntad de la Policía nacional, sino lo que nosotros hemos hecho es cubrir una situación de emergencia”, explicó el secretario de Estado.

Villamayor mencionó que la Policía cuenta con una obligación legal para custodiar estos entes públicos, como cualquier sector público, pero no así con una exclusividad, al menos mientras no cuenten con una dotación suficiente de personal. “Nosotros entendemos que parte de nuestra obligación legal es hacer está cobertura, pero esta cobertura se tiene que hacer cuando tengamos la dotación suficiente. El objetivo es ese y no es como se plantea, que nosotros estamos entrando como en una cuestión voluntaria”. En ese sentido, explicó que “que la Policía no puede cubrir el ciento por ciento del IPS. O sea, que el IPS ahora va contratar 300 hombres más como custodio”.