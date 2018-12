Sepa cómo cuidar a los niños en verano

El pediatra instó a los padres dar de beber agua a los niños pese a que no pidan. Dijo que no se debe llegar al punto de tener sed para hidratarse, sino que darles el vital líquido cada 15 a 20 minutos para paliar el calor. “Si no se reponen los líquidos y electrolitos, se exponen a una deshidratación. Lo que se recomienda es no exponerse demasiado tiempo al sol directo, tratar de mantenerse en ambiente fresco”, explicó el pediatra.

Los padres deben ser los encargados de mantener frescos e hidratados a los más pequeños. Evitar la exposición de 10.00 a 16.00 es otro de los tips del doctor Robert Núñez. “Hasta las 16.00 el sol está bastante fuerte”, refirió.

“Es necesario tomar líquidos para reponer los electrolitos. Es importante consumir frutas y verduras, a parte de los nutrientes tienen mucho líquido. Cuando son niños es más difícil la regulación térmica, entonces pueden sufrir un golpe de calor”.

Evitar el consumo de tereré, es otra de las recomendaciones del pediatra ante la costumbre de los adultos de compartir esta bebida con los niños.