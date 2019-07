Sendos audios revelan que la ANDE no tenía conocimiento del acuerdo

Semanas después, en un encuentro mantenido en la central hidroeléctrica de Itaipú, las delegaciones de ambos países tuvieron discusiones, pues Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, y Fabián Cáceres, gerente técnico de la estatal, manifestaron a los brasileños que no tenían conocimiento del acta bilateral. Por Paraguay también participaron Alcides Jiménez, en ese entonces asesor de la Cancillería paraguaya, y José Alberto Alderete, director paraguayo de Itaipú.

En un momento dado, Ferreira, quien era presidente de la ANDE, le asegura al embajador brasileño Costa e Silva que no sabía cuál era el contenido del documento bilateral, antes de que se suscriba.

“Un ratito, aunque usted no lo crea, sucedió. Nosotros no vimos el acta antes de la firma, le aclaro con toda seguridad. Ningún funcionario de la ANDE vio”, recalcó Ferreira.

Ofuscado, el diplomático brasileño le indica que no puede ser que no haya un acuerdo en el lado paraguayo. Dijo que es problema de Paraguay que sus técnicos no hayan estado presentes en la mesa, pues los técnicos de Brasil sí estuvieron participando.

“Yo no quiero traspasar ningún límite, pero es muy difícil para mí entender que estaba la delegación de Brasil, la de Paraguay y ahora se diga que hay una desinformación en el lado paraguayo. Con todo respeto, eso no es problema de Brasil. Brasil estaba plenamente informado, estábamos todos ahí. Nuestra expectativa era que el lado paraguayo esté plenamente preparado para discutir los textos, los temas y plenamente empoderado para firmar un acta entre las Altas Partes Contratantes. Empiezo a quedarme muy preocupado, porque ya no sé el valor de esto que hemos firmado”, expresó Costa e Silva.

El plenipotenciario también increpó a Cáceres y le dijo que él estaba en la reunión del 24 mayo en Brasilia, a lo que el técnico paraguayo le respondió que solo estuvo 10 minutos.

Vale recordar que, según relató Cáceres, él fue llamado a la reunión de mayo para las 14.00, pero tras demostrar que estaba en contra del planteamiento de Eletrobras, las autoridades negociadoras hicieron un cuarto intermedio y le pidieron que se retire.

A FAVOR. Jiménez, hoy presidente de la ANDE, defendió el acuerdo en la mesa frente a los brasileños y dijo estar convencido de que lo firmado refleja claramente el espíritu de la negociación. Aseveró que el documento tenía que ser ratificado por ambos países, por lo que ya comunicó al canciller Luis Castiglioni y al presidente Mario Abdo Benítez. Posteriormente, dijo que él mismo estaba confundido en el punto de la variación en la contratación de potencia para los siguientes años, dado que los representantes de la ANDE le hicieron una observación.

Por su parte, Alderete trató de poner paños fríos al encuentro y mencionó que iba a poner a trabajar a los técnicos paraguayos para que lleguen a un consenso y aprueben el pacto, ese mismo día.