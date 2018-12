Senadores regulan uso de celulares en centros educativos

Uno de los proyectistas, el senador liberal Abel González, destacó la importancia de esta normativa para contribuir al mejor rendimiento en las aulas por parte de los niños y jóvenes. No obstante, dijo no estar ajeno a que la tecnología es útil pero que en este caso se busca no entorpecer la educación.

“Tiene miles de usos. Pero no hay duda de que el celular en plena clase se ha convertido en elemento distractor”, dijo el parlamentario.

Más allá de esta regulación, los alumnos podrán utilizar sus celulares cuando se trate de uso pedagógico o cuando tenga alguna discapacidad que lo amerite.

La propuesta señala que los centros educativos además, deberán disponer espacios para el almacenamiento seguro de los celulares durante el desarrollo de las horas cátedra.

En la misma línea, la senadora Hermelinda Alvarenga, quien también firmó el proyecto, señaló que para los profesores será de gran ayuda poder contar con un instrumento legal para poder manejar el uso irrestricto del celular en aulas.

“Tenemos problemas en particular en comunicación en las aulas, y en lo que refiere a la lectura oral, es decir, con la correcta lectura oral”, señaló.

Recordó que también los alumnos al acostumbrarse por el medio tecnológico a abreviar las palabras finalmente esto les entorpece a la hora de escribir correctamente.