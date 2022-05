Senadores proponen hacerse cargo de las plazas frente al Congreso

“En el 2014, habíamos desafectado para que se haga algo, y se le dio al Ministerio de Cultura”, refirió en su intervención el senador liberal Fernando Silva Facetti.

“¿Cuál es el problema? Tiene la voluntad y no tiene el dinero. El control de seguridad quedó a cargo de la policía (...) El Ministerio de Cultura no tiene dinero y tampoco solicita intervención”, manifestó el parlamentario.

“Hay que ver si vamos a necesitar una ley, o si vamos a poder solucionar administrativamente”, consideró.

“Las plazas están abandonadas. Son emblemáticas, no solamente significan un espacio público”, indicó el liberal Lucas Aquino, que es uno de los proyectistas.

“Son espacios públicos que podrían brindar espacios de calidad”, dijo por su parte la concejal de Patria Querida, Paulina Serrano.

“Habíamos presentado también en la Junta Municipal un proyecto. Es una buena oportunidad de trabajar en conjunto”, señaló.

Problema social. El que puso el dedo en la llaga fue el arquitecto Jorge Rubiani, quien considera que se debe demandar y exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo, o, de lo contrario, que sean debidamente penalizadas.

Remarcó que se debe apuntar a los problemas sociales, y que no se trata solamente de hermosear una plaza.

“Existen comisiones de asuntos municipales, que bien pueden observar a municipios que no hacen bien su trabajo, y si fuera el caso y, en última instancia, el Parlamento puede asumir una iniciativa como ésta”, consideró.

“Si fuéramos justos, deberíamos pensar que si el Senado va a intervenir en cada situación que no se hace bien, hay una larga lista que me gustaría pasarles, en donde el Senado podía estar interviniendo en cuestiones de otras instituciones que no han cumplido con su trabajo. Eso es lo que me preocupa”, indicó.

“Deberíamos pensar también que la mayoría de los problemas que tenemos son sociales”, manifestó.

Hizo referencia a un proyecto sobre peatonalización de la calle Palma, enfatizando que el tránsito disuelve el patrimonio histórico.

“En tiempos de Stroessner, al que tanto nos gusta criticar y me incluyo, no se podía transitar con vehículos de gran porte en las calles del centro de la ciudad, a una hora determinada”, comentó.

“Hoy, en el siglo de las luces y de la democracia, todo el mundo tiene su delivery. Cualquier despensa “Cachito”, de cualquier barrio de la ciudad, tiene su delivery, y estacionan donde quieren”, cuestionó el arquitecto.



El electoralismo egoísta nos hace salir del camino. Hay un problema social que requiere de la voluntad de las autoridades.

Lucas Aquino,

senador liberal.



La Plaza de la Independencia hoy es el depósito de automóviles abandonados y patio trasero de la Policía Nacional.

Jorge Rubiani,

arquitecto.