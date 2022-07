Senadores aprueban proyecto sobre conflicto de intereses

La propuesta de llevar a cabo el estudio en particular y punto por punto del proyecto fue del senador Hugo Richer. El legislador sostuvo que existen algunos pequeños puntos de varios artículos que se deben ajustar.

En tanto que la senadora por el Partido Patria Querida Georgia Arrúa solicitó que la próxima semana se lleve a cabo el estudio en particular para que de esa manera en la Cámara de Diputados pueda ser aprobado sin modificaciones. “Faltan ajustar algunos detalles, pero de igual forma ya queremos aprobar hoy”, sostuvo.

El proyecto de ley tiene por objetivo establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la Administración Central, de los entes descentralizados en el Banco Central del Paraguay, la banca pública, las empresas públicas y demás organismos y entidades del Estado.

Esto, luego de la contratación de varios ex ministros por parte de las empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes, quienes ocuparon altos cargos y manejaban información sensible.

En el ámbito de aplicación, serán objeto los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia de la República.

El proyecto alcanza también al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero, del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Agencia Financiera de Desarrollo.

El senador Fernando Silva Facetti pidió que conste en acta su negativa, ya que dijo que “no se puede cercenar el derecho al trabajo”. “Un ciudadano debe tener garantía de trabajar en un trabajo digno y justo, no se salvó ese principio constitucional”, manifestó

En tanto el senador colorado cartista Juan Carlos Galaverna sostuvo que el proyecto de ley “es un total disparate”.