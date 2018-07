Senadora de Añetete sugiere mostrar todo y descarta un fraude

Fue con relación a los audios filtrados sobre supuesta carga de votos en las elecciones de abril pasado, que habrían favorecido a algunos de sus colegas.

A pesar de esta situación, la parlamentaria no cree que haya habido fraude electoral ni que haya incidido en el resultado que dio ganador a su líder Mario Abdo Benítez.

“Ante cualquier sospecha, tiene que haber la más rigurosa respuesta y apertura. Hay que mostrar todo lo que hay. No hay nada mejor como la transparencia. Hay que mostrar. Si hay dudas se muestra, se abre la institución”, fue la recomendación para la Justicia Electoral.

“No creo que haya un fraude electoral que haya incidido en el resultado”, refirió.

A su criterio, puede que hayan “algunos pillos que estén buscando rebusques”.

“Creo que aquí corresponde clarificar con máximo rigor. No es solamente diciendo que no hay posibilidad, sino mostrando que no hay posibilidad y por qué”, dijo.

Acerca de los últimos ataques por parte del presidente Horacio Cartes contra el sector de Añetete de que prefirió negociar con Desirée Masi, Ovelar alegó que no escuchó.

“El Senado es un cuerpo colegiado. De acuerdo a diferentes temas se conversa, se negocia y se busca construir mayorías”, señaló.