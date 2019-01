Senador y proyectista no consideran prudente aumentar el rango del IRP

El senador Fernando Silva Facetti señaló que no conoce la motivación que tuvo su colega Amado Florentín para proponer el aumento del ingreso piso para ser contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP), pero apuntó que el espíritu es la generalización del pago del tributo. Más que un gravamen generador de ingresos masivos como el IVA, su objetivo es la formalización. Aseveró que el nivel de alcance actual (36 salarios al año) es correcto, considerando la gran evasión fiscal.

“Cuando se aprobó el IRP se hizo un cronograma y gradualmente la aplicación fue bajando para que al final todos terminemos pagando renta, IVA y el siguiente paso será el retiro de la excepciones tributarias, a los efectos de que el que gane G. 100 millones al año termine pagando G. 10 millones. Hoy se puede pagar solo G. 1 millón si ganaste G. 100 millones con todas las excepciones si pediste muchos documentos. Así tuvo un efecto cascada en el impuesto indirecto principal que es el IVA”, expuso.

Acotó que si se busca que el IRP pase a ser un tributo recaudador, se tienen que retirar las deducciones, las cuales hoy evitan que se termine pagando realmente el 10% del impuesto bruto.

NO INDIVIDUALMENTE. Acha, ex diputado y director de la organización Pro Desarrollo, remarcó que no se deben tocar los tributos individualmente, ya que el sistema tributario es un todo y el cambio en un gravamen afectará la recaudación en otros sectores.

Aclaró que el IRP se trata de un impuesto a los gastos no deducibles, antes que a la renta (ganancia) personal, ya que no hay retenciones sobre un porcentaje de una eventual utilidad.

Enfatizó que la idea de afectar a los contribuyentes que tienen menores ingresos es que esas personas gasten todo lo que ganan dentro de un régimen legal y así también contribuir a la transparencia del IVA.

“El sistema interesante que tiene nuestro IRP es que pueden ingresar las personas y si gastan el 100% de lo que ganan, pues pagan cero. Enhorabuena porque habrán comprado productos dentro del mercado legal y va a subir la recaudación del IVA”, destacó.

Por su parte, el senador liberal Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Hacienda, comentó que aún no leyó el proyecto presentado pero se va a estudiar. Reiteró que una comisión, liderada por el Ministerio de Hacienda, está trabajando en la presentación de la reforma tributaria para marzo, por lo que se podría juntar la iniciativa.

SUBIR RANGO. El legislador Florentín propone que una persona gane 48 salarios al año para ingresar al régimen del IRP (G. 101.402.976). El monto, dividido por los 12 meses del año, da como resultado G. 8.450.248 de ingresos mensuales, para ser inscripto como aportante. Este año, los que ganan G. 6.337.686 ya aportan.