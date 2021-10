Tras la fotografía donde se vio al delantero del Olimpia Roque Santa Cruz reunido con miembros de Honor Colorado , el senador Sergio Godoy, del mismo núcleo político, dijo que la reunión fue por cuestiones personales, pero no negó que “a cualquier partido le conviene una figura atrayente”.

“Sería por una relación personal que tiene él (Cartes) con Roque Santa Cruz”, explicó. No obstante, dio a entender que “todavía no es el momento de mover las piezas”, por lo que no se descarta que la reunión pudo haber sido con fines políticos, agregando que el que debería dar la respuesta oficial es el futbolista.

“Lo que sí puedo opinar es que la incursión de ese tipo de figuras que no es nueva, ahora más que nunca se puede dar en el propio Partido Colorado, por la lista desbloqueada, una figura que pueda atraer al electorado es sumamente atrayente para cualquier partido”, expresó el senador.

Además, explicó que, con el nuevo sistema de la lista desbloqueada, los votos suman para toda la lista. “Cuando uno tiene una figura que atrae votos, también se computa para toda la lista, entonces le conviene tener porque va a entrar mayor cantidad de gente”, añadió.

En cuanto a la candidatura del actual vicepresidente Hugo Velázquez, Godoy señaló que la ve como muy acelerada y considera que aún no es el momento de lanzar una campaña agresiva con miras a las elecciones generales del 2023.

“Por un lado, está una campaña un tanto precipitada, que es la del vicepresidente (Hugo Velázquez) y yo había manifestado que entiendo las razones de él, porque Mario Abdo está en una indefinición al respecto. Hugo movió rápido las fichas para de algún modo obtener una definición al respecto. Vemos de ese lado un amplio movimiento de piezas, pero todavía no es el momento”, refirió a través de Monumental 1080 AM.

El diputado colorado Bachi Núñez, por su parte, habló también al respecto, señalando la relación que tienen el ex presidente y Santa Cruz, pero afirmó que le gustaría tenerle al jugador como colaborador de su movimiento.

“Roque es amigo de Horacio Cartes desde hace años, es una relación larga de amistad. Y a través de las relaciones de amistad pueden surgir muchos proyectos de diversas índoles. Pero yo como colorado me gustaría contar con él, así como con otras figuras del deporte”.

Por otra parte, en cuanto a otras posibles candidaturas dentro del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), habló sobre el interés que existe de que Cartes sea candidato a la Junta de la ANR.

"Fui el vocero para decirle a Horacio: para mí vos tenés que ser el candidato a presidente para la Junta de la ANR. Vamos a ver si decide antes de fin de año. (…). Nosotros los de HC, sin confirmar la candidatura de Horacio Cartes para la Junta de Gobierno, creemos que sería el mejor adversario de Mario Abdo", sentenció.

El delantero del club Olimpia Roque Santa Cruz fue visto en una fotografía durante una reunión con Horacio Cartes y Santiago Peña. Tras esto, varios internautas criticaron su presencia en una reunión que aparentaba ser del movimiento Honor Colorado.

El presidente del Partido Colorado y de Diputados, Pedro Alliana, fue quien posteó la imagen en sus redes sociales, tras lo cual manifestó a Última Hora que se trató de un encuentro "casual", donde se trataron varios temas, entre ellos fútbol y política, a la vez de señalar que quizás por "el amor a la patria" alguna vez a Roque Santa Cruz podría interesarle aportar en ese sentido al país.