Senador reapareció y afirmó que no votará el domingo

Para el legislador, quien se encuentra imputado, y con pedido de prisión por parte de la Fiscalía, las internas de este fin de semana carecen de validez, y afirmó que su esposa seguirá siendo la intendenta hasta el 2020.

“Yo no me voy a ir a votar, lo digo públicamente. No son elecciones legítimas, válidas y para mí Sandra sigue siendo la intendenta hasta el 2020. Para mí estas elecciones son totalmente fuera de lugar, fuera de foco y es evidentemente ilegítima. Te puedo hablar por Sandra también, no nos iremos a votar ese día, vamos a quedarnos a tomar tereré y observar un poco lo que pasa y por primera vez después de mucho tiempo vamos a estar un poco tranquilos mirando y observando lo que pasa. Quién gana las elecciones, cómo gana, qué cantidad de gente se fue a avalar esa elección”, manifestó Zacarías a una radio local.

Recordó que su sector del Movimiento Honor Colorado en Ciudad del Este dejó libre a sus dirigentes y seguidores para acompañar la candidatura que más le convenza. “Nosotros hemos liberado los votos a nuestros compañeros y amigos dirigentes. Les hemos dicho que vayan donde creen que haya mejor opción, donde crean que puedan hacer mejor por la ciudad”, indicó.