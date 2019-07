Senador presentó proyecto para reducir gastos públicos

Alegó que el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto tributario para reducir gastos ante la crisis de la región, sin embargo, para el senador, no se puede imponer nuevos tributos al bolsillo del pueblo si el Estado no pone el ejemplo. La propuesta afecta a todos los organismos de los tres poderes del Estado.

Indica que ningún funcionario ni autoridad de rango superior podrá percibir remuneración superior al presidente de la República, incluyendo Itaipú y Yacyretá.

Igualmente, se eliminarán seguro médico y servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior, cupos de combustible para autoridades de rango superior; gastos del rubro compra de alimentos, bebidas, arreglos florales y tarjetas de invitación para recepciones, eventos o felicitaciones. Se exceptúan capacitaciones profesionales del funcionariado, así como los actos oficiales por fiestas patrias, toma de posesión de mandos y recepción de autoridades extranjeras.

Otro gasto a prescindir es la publicidad estatal, incluyendo de las binacionales, en medios masivos de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma de expresión audiovisual, excepto en situaciones de emergencias para lo que se necesite dar aviso.

El planteamiento establece que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán exceder a seis y no la autoridad no podrá contratar a ningún familiar en la institución a su cargo. Se podrá contratar hasta tres asesores.

Ningún funcionario ni autoridad podrá realizar más de dos viajes por año fuera del país. La delegación no superará tres integrantes.

El proyecto especifica que todos los procesos licitatorios y de contrataciones realizados con el apoyo del PNUD deben ser con intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).