En diálogo con ÚH, el hombre identificado como David Cruz, de 34 años, mencionó que se encontraba dentro del restaurante terminando de almorzar con sus padres, cuando en un momento dado se percata que el senador Rodolfo Friedmann ingresa a dicho local gastronómico con su familia. Cuando eso ocurre, Cruz decide gritarle desde su lugar: “Senador, corrupto, usted no es bienvenido aquí”, según lo relata él mismo.

“Cuando dije eso, nadie en el lugar dijo nada, entonces guarde silencio, entonces cuando me estaba retirando me acerqué a su mesa y le saco el dedo del medio y le digo 'corrupto, corrupto; sos un corrupto de mierda'. Entonces en ese momento, Marly (Figueredo), la esposa, me tira algo que no vi qué era. Y luego veo que se me viene toda la humanidad del honorable senador, relató Cruz.

Video.mp4

En ese momento, supuestamente el senador le propinó varios golpes de puño en la cara, según relata Cruz. Posteriormente intervinieron otras personas y el encargado del local gastronómico para evitar que el incidente vaya a mayores.

Luego, el hombre que recibió el golpe de puño comienza a grabar al legislador con su teléfono y le consulta si fue él quien lo agredió, a lo que Friedmann responde que sí, según se observa en el video que fue viralizado Cruz.

Posterior al hecho, Cruz fue hasta un sanatorio privado para realizarse una inspección médica, y explicó a ÚH que el reporte médico arrojó que quedó con traumatismo fácil.

“Yo bajé mucho de peso, por lo que me sometí a una cirugía estética para estirar la cara. Me pegó justo donde me aplicaron las inyecciones y quedé con mucho dolor y un chicón en la cara”, explicó el hombre.

https://twitter.com/davewavex/status/1600924786846478337 Hoy fui agredido físicamente en el restaurante Maurice por el honorable senador @ro_friedmann mi pecado: fue escracharle y llamarle corrupto acompañado por un naape. Ahora en la costa para realizar la denuncia en la comisaría, de esta no te salvas empleaito del pueblo pic.twitter.com/P5piFFkCP9 — Dave Wave (@davewavex) December 8, 2022

Cruz realizó la denuncia en la comisaría 9° de Asunción, y anunció que este viernes presentará una querella contra el senador colorado.

“Duele que un senador te pegue, no como persona, sino como ciudadano, porque vos no esperás que una persona con ese cargo reaccione así, y eso dice mucho, porque imagínate si a mí me pegó le puede pegar a cualquiera. Es un senador de la nación y debe actuar acorde a su cargo, él no está preparado para ser senador. Insto a los 44 senadores que se reúnan el martes y qué le expulsen”, agregó indignado.

Por su parte el senador Rodolfo Friedmann no respondió a nuestra llamada, pero sí lo hizo su esposa, Marly Figueredo.

La misma mencionó que lamenta profundamente lo sucedido y más aún que el "lamentable hecho" haya ocurrido en presencia de su pequeña hija, quien quedó "bastante asustada", señala la mujer, quien, además, se encontraba con su madre.

“Así no se puede estar. Salir con la familia y mucha gente pasando bien y luego que venga alguien a gritarte ofensas frente a tus hijos y tu madre, sin pruebas. Particularmente no me gustó ni estoy de acuerdo con ninguna de las dos reacciones, era un lindo feriado para descomponerlo así”, comentó Figueredo.

Añadió que lamenta la agresión verbal del joven ya que, asegura, no hay pruebas de que ellos sean ladrones o corruptos, dijo la ex modelo.

Añadió que esta situación se da "como resultado de una persecución política instalada por algunos medios".

Indicó, por otro lado, que cualquier acción legal contra la persona que le agredió verbalmente queda a cargo del legislador. "Eso dependerá de él (Friedmann)", señaló.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves en el interior de un conocido local gastronómico de la capital, en presencia de varios clientes.