“Hoy vengo a mostrarle a la Fiscalía cómo se lava el dinero en Paraguay”, manifestó el senador Enrique Salyn Buzarquis , quien sostuvo que no puede existir contrabando de cigarrillos si no hay connivencia con el crimen organizado y que este se da porque hay una ruta, una logística y una organización detrás de todo.

El legislador hizo referencia al candidato presidenciable Santiago Peña, quien en un programa de televisión aseguró que el contrabando de cigarrillos no guardaba relación con el narcotráfico y que no se encuentran armas o drogas en las cargas de cigarrillos incautadas en Brasil que salen de Paraguay y que, en gran mayoría, son vendidas por el grupo del ex presidente, Horacio Cartes, para quien trabaja.

“Hace pocos días se encontraron cigarrillos, tabaco, droga, un poco de todo. No puedo entender cómo hay investigaciones a nivel internacional y a nivel local se sigue haciendo la vista gorda”, cuestionó el senador Buzarquis.

Asimismo, remarcó que el dinero fruto del contrabando es dinero manchado de sangre y que los cigarrillos se pagan en reales en Paraguay, con una superproducción de 2.800 millones de cajetillas al año y un consumo interno y de exportación legal de solo 600 millones, diferencia que equivale a USD 200 millones de dinero que movería el contrabando de cigarrillos.

“Es importante saber cómo se hace este operativo. Viene alguien, compra el cigarrillo, hace pasar de contrabando, con una lancha, una ambulancia y ese real ingresa a territorio paraguayo y la pregunta es ¿qué hacen con ese real? Montaña de plata. Y ahí aparecen las famosas casas de cambio”, detalló.

En ese sentido, el senador indicó que se hace una simulación de compra y venta ficticias entre varias casas de cambio y bancos.

“Antes que el dinero manchado de sangre del Primer Comando Capital (PCC) llegue a un banco real, en teoría ahí se termina lavando el dinero, por eso decía una persona que es todo legal”, volvió a hacer referencia al candidato colorado Santiago Peña.

El parlamentario liberal aseguró que lo más grave es que el dinero no se deposita inicialmente en la entidad bancaria de Horacio Cartes, el banco Basa, sino que el Banco Nacional de Fomento, "que es un banco nacional, tomaba el dinero, entre otras entidades bancarias, recibiendo grandes volúmenes de reales, para posteriormente llevarlo al banco de San Pablo".

“En todos estos años qué hizo el Banco Central del Paraguay (BCP), absolutamente nada. El Banco Nacional de Fomento recibiendo volúmenes de reales. Una vez que toma el dinero el BNF y otros bancos van al banco de San Pablo y ahí paran la oreja los del banco San Pablo y cuestionan por qué tantos reales en efectivo. ¿Llevan la plata en aviones, en bolsas? Y el BCP informa que se trata de compra de turismo nomás”, explicó.

A su vez, afirmó que la compra de turismo se hace mayoritariamente con tarjetas y que el contrabando de cigarrillos es el que mueve volúmenes de dinero a gran escala.

“El banco de San Pablo ordena el pago de dinero en dólares y ese dinero se deposita a los Estados Unidos. ¿Quién toma ese dinero?, el Banco de la Nación Argentina, que recibe en Nueva York desde el banco corresponsal del banco San Pablo y ahí acredita a la cuenta de Basa”, reveló.

El parlamentario aseveró que lo anteriormente expuesto es la manera en que circula el dinero y que la Fiscalía no sabe, no conoce y solo se indigna por una información que se filtró desde la Seprelad, pero no investiga y no quiere investigar.

“¿Qué hizo el BCP para evitar que esa plata manchada de sangre circule en el Paraguay? Posiblemente nosotros estemos cobrando nuestros salarios con la plata del PCC”, recalcó en otro momento.

De igual manera, cuestionó que el Banco Argentino se siga prestando para la circulación del dinero y que el 80% de los clientes del Banco de la Nación Argentina en Nueva York, Estados Unidos, son básicamente paraguayos.

“¿Qué hace el Grupo Cartes comprándole al Grupo Cartes cigarrillos? Por más de que existan algunos prestanombres por ahí, pero lo más intrigante, creo que el operativo de este avión que vino a comprar cigarrillos era de USD 700.000 y el gasto de combustible nomás era de USD 400.000, ¿qué negocio es eso?”, interrogó.

El liberal hizo referencia al reciente escándalo internacional que involucra a presuntos miembros de un grupo terrorista iraní que vinieron a comprar cigarrillos de Tabesa y posteriormente quedaron retenidos en Argentina.

Finalmente, expresó que es necesario que se sepa cómo funciona el lavado de dinero y que las autoridades paraguayas no ven, no saben cómo funciona y no les interesa investigar, a la vez de anunciar que explicará en la próxima sesión una segunda parte.

La tripulación del avión estaba conformada por 11 venezolanos y siete iraníes, entre ellos el piloto del avión venezolano-iraní, Gholamreza Ghasemi, vinculado a la Fuerza Al Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y al Hezbollah del Líbano, grupos asociados al terrorismo.