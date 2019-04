Senador dice que la figura del defensor crea opinión dispersa

“La verdad que la figura del defensor del Pueblo genera opiniones dispersas. Creo que está ante la posibilidad de un juicio de un prócer de la Patria”, significó el presidente del Congreso, Silvio Ovelar.

El proyecto presentado por los senadores para elegir un nuevo defensor del Pueblo se sostiene bajo el argumento de que el artículo 276 de la Constitución Nacional establece la figura del defensor del Pueblo como un comisionado parlamentario, cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos. Mientras que el artículo 277 dispone que el mismo sea nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado y durará cinco años en sus funciones. Sin embargo, recalca que debe ser coincidente con el periodo del Congreso que arrancó en junio pasado.

“Yo no sabría calificar si hay causales o no (para juicio político). No he visto ninguna presentación donde se solicita. Tiene actitudes pintorescas, por ser diplomático con el defensor”, apuntó.

Godoy fue nombrado como defensor del Pueblo en el 2016.