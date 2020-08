Senador denuncia a la ANDE por estafa con las facturas

“Presenté la denuncia ante la Fiscalía, por estafa masiva contra la ciudadanía en sus facturas de la ANDE, especialmente en nombre de todos los negocios, bares, restaurantes, almacén de barrio, la carpintería, taller mecánico, panadería, y otros que estuvieron cerrados en pandemia”, dijo Buzarquis.

Agregó que la ANDE realizó un promedio del consumo sin hacer las lecturas de medidores, por lo cual se registraron miles de denuncias “de compatriotas que se sienten estafados en su factura de la ANDE”. “Igualmente, lanzamos oficialmente la planilla electrónica, acompañada de la denuncia, para que la gente firme electrónicamente y adhiera su firma para volver a presentar a la Fiscalía la adhesión de la firma de los compatriotas”, añadió el legislador del PLRA.

En su acusación, el parlamentario señala que presenta la denuncia basado en las declaraciones y publicaciones existentes “en numerosos medios de comunicación, escrita y digital principalmente”, donde se registraron los reclamos ciudadanos. “Vengo a presentar denuncia formal contra los responsables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por las supuestas sobrefacturaciones y facturaciones emitidas sin realizar la lectura de los medidores de cada usuario, pudiéndose haber perpetrado el hecho punible de estafa contra miles de usuarios”, asevera en el documento Buzarquis.

MÁS. El senador precisa además que en el país existen más de 1.800.000 usuarios de la ANDE; es decir, son más de 1.800.000 medidores que se deben controlar uno a uno por parte de los funcionarios designados por la ANDE para realizar la lectura del medidor y poder determinar el consumo real de cada uno y así emitir la factura que se debe pagar mes a mes por dicho consumo.

“La ANDE reconoció que las lecturas no se realizaron, pero no es que no se realizaron simplemente porque estamos en pandemia, sino que prácticamente siempre se manejó de esa manera, facturando sin saber cuánto realmente consumió el usuario”, acusó el legislador liberal.

Recordó que la ANDE informó que apenas cuenta con 337 lectores (funcionarios) que hagan la lectura de los medidores por lo que “es muy improbable que se pueda realizar un porcentaje aceptable de lecturas”, generando una situación irregular.

Señaló que la ANDE terminó reconociendo errores en aproximadamente 40.000 casos, aunque las sobrefacturaciones fueron en un número mucho mayor. Acusa que aunque muchas empresas tuvieron que cerrar durante la cuarentena la ANDE siguió emitiendo facturas como si todo siguiera igual.