Senador asegura que acusación contra García es contundente

Rasmussen, en su carácter de senador y miembro del Tribunal, será uno de los que decida si se destituye o no a García de su cargo.

Relacionado: Juicio político: Presentan acusación y piden la destitución de Enrique García

Para el legislador de Patria Querida, existen elementos suficientes para que el contralor sea destituido por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, reconoció que los fiscales acusadores no presentaron elemento nuevos en la ampliación de la acusación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lea además: Diputados amplían acusación contra el contralor Enrique García

“Los fiscales no agregaron nada del tema lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero los hechos de mal de desempeño son contundentes y no podemos tener un contralor imputado por producción de documentos no auténticos. La Justicia espera los resultados del juicio político para seguir con esta investigación. Hay suficientes razones para votar por la destitución”, expresó.

Aunque, según el abogado defensor Álvaro Arias, no se puede hablar de imputación, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia anuló esta medida hasta que se defina el juicio político.

García fue acusado de comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias.

Lea también: Sostienen que existen elementos suficientes para juicio al contralor

Arias calificó de lamentable y pobre la acusación presentada en la fecha por los diputados, Celeste Amarilla (PLRA), Ramón Romero Roa (ANR) y Hernán Rivas (ANR). Cuestionó que no hayan presentado pruebas sobre los atribuidos al contralor.

La definición del juicio político se realizará en dos sesiones convocadas para el 24 de abril. El Senado, que hace de tribunal, decidirá si Enrique García es destituido.