Senador argentino dice que tema no es prioridad para su país

Resaltó que no se trata de un tema que esté siendo analizado en el parlamento de Argentina, porque aparentemente se maneja más a nivel del Ministerio de Economía.

“Yo prefiero no opinar porque no tengo conocimiento del acuerdo”, dijo y recalcó que el no quiere inmiscuirse en la soberanía de nuestro país. Destacó como positivo que el Congreso vea cualquier iniciativa que tienda a transparentar situaciones que parecen confusas. “Todo lo que conduce a una mayor transparencia, a una mayor claridad, me parece correcto”, indicó.

La Cámara de Senadores tratará este jueves el proyecto de ley que deroga el acuerdo sobre de las notas reversales, suscrito por Horacio Cartes y Mauricio Macri. El documento, que también debía ser aprobado por el Congreso argentino, no fue tratado hasta la fecha. El acuerdo fija la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 2015 con un plazo a 30 años y 10 años de gracia.