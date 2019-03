El documento fue puesto a consideración del pleno y su tratamiento fue aprobado e incluido como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este jueves.

Javier Zacarías Irún fue imputado, primeramente, por declaración falsa y luego por lesión de confianza en calidad de instigador. Ante la primera investigación, el senado ya había decidido sacarle los fueros para que se someta a proceso.

La segunda causa abierta en su contra está relacionada con el desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Esta última investigación guarda relación con las adjudicaciones de publicidad y propaganda a la firma Frontera Producciones entre los años 2014 y 2018, en la que fueron creadas empresas publicitarias para, supuestamente, causar daño patrimonial a la Comuna.

Además, también se encuentran procesados la ex intendenta de Ciudad del Este y esposa del parlamentario, Sandra María McLeod; el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín, y David Christian Espínola Osorio, ex director de Finanzas, entre otras personas, como cómplices.

En el caso de que Javier Zacarías Irún no presente su renuncia, corresponde que el Juzgado solicite un nuevo desafuero para el parlamentario.

En el ámbito penal, la defensa del senador colorado ya empezó con las chicanas. La jueza Teresita Cazal se inhibió de la causa por considerarse amiga del abogado Marcos Fernández, quien defiende a Zacarías.