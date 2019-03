Senado reconoce a Pa'i Oliva por su trayectoria y aporte a la sociedad

El reconocimiento se da por su "relevante trayectoria e invalorable aporte a la sociedad paraguaya y latinoamericana en la formación ética de la juventud, defensa de la democracia, derechos humanos y la promoción de la libre expresión y el pensamiento crítico".

La iniciativa fue presentada por la bancada del Frente Guasu. Tras recibir la distinción por parte de los parlamentarios, Pa’i Oliva dedicó unas palabras y expresó puntualmente su deseo de unidad en la sociedad para lograr un mejor Paraguay.

“El Paraguay necesita unión; si todos coincidimos en una cosa, por eso tenemos que luchar, tenemos que trabajar juntos. Yo estoy empeñado en que el Paraguay que elegí como patria no se hunda y que la pobreza desaparezca”, expresó.

Asimismo, el sacerdote instó a los legisladores a no utilizar la palabra izquierda o derecha para denigrar un tipo de pensamiento. “Somos libres de hablar y actuar”, mencionó.

"El Paraguay será pobre siendo inmensamente rico porque unos y otros no nos unimos. Por supuesto, hay cosas en que no coincidimos, siendo sinceros. Pero en las cosas que coincidimos podemos trabajar, yo no tengo empacho", señaló.

Por otro lado, Oliva destacó que siendo sacerdote religioso y creyente, tiene grandes amigos ateos, pero aún así son capaces de trabajar en cosas concretas.

"Trabajando juntos nos conocemos mejor. En aquellas cosas que disentimos, disentimos porque somos personas honestas y porque creemos que es verdad. Pero no agrediré a esa persona, la trataré con respeto. Pero si dicen 'usted es de izquierda, maldito', yo diré: 'usted es de derecha, maldito'; comparó.

La vida de Pa'i Oliva

Francisco de Paula Oliva nació el 14 de octubre de 1928 en Sevilla, España. Llegó al Paraguay en 1964, se nacionalizó y trabajó en un colegio capitalino que se oponía a la dictadura stronista, donde su pensamiento de izquierda cobró madurez.

En 1964, apoyó una huelga de estudiantes de Medicina, lo que le valió una persecución por parte del régimen de Alfredo Stroessner. En una ocasión, fue llevado hasta Clorinda por agentes policiales y un gendarme argentino lo salvó de ser arrojado al río.

En aquel momento, tuvo que vivir en el exilio en Argentina, luego en Ecuador y después en Nicaragua. En estos países también causó molestias a los Gobiernos autoritarios y a la propia Iglesia, entonces regresó a España, en 1986.

Ocho años después, volvió al Paraguay y se instaló en el Bañado Sur, donde trabajó en varios proyectos con la comunidad, pero al mismo tiempo comprometido con las causas sociales a nivel nacional.

Oliva acompañó muchas causas sociales, y una de las más recientes, que duró varios años, fue la campaña por la absolución de los campesinos condenados por la masacre de Curuguaty.

El religioso tiene 90 años, lo definen su fortaleza y coraje, y no escatima las críticas a los políticos.