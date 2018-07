Senado rechaza que maestros prevengan abusos sexuales

El proyecto fue aprobado de forma general en la sesión del jueves pasado; sin embargo, su tratamiento en particular fue postergado y analizado en la sesión ordinaria de este jueves. Durante el tratamiento en particular de los 12 artículos, fueron modificados algunos puntos.

Lea más: Senado aprueba proyecto de ley de prevención de violencia sexual a menores

Entre ellos, se suprimió el artículo 8, el cual establece que los docentes que tengan a su cargo el programa en educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y privados deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo, de manera que posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes. Agrega que tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y directivas emanadas del Ministerio de Educación.

El pedido fue planteado por la senadora Hermelinda Alvarenga, quien sostuvo que no hay necesidad de crear la cátedra al respecto.

“Vuelvo a insistir que no existe la cátedra, lo que existe es Educación para la Salud y luego Ciencias y Salud, que ya tienen contenido de prevención e información para los niños y adolescentes. Si nosotros dejamos este texto, se crea una materia que se llama Educación para la Sexualidad y tenemos que preparar a los docentes; tenemos que elaborar materiales y tenemos que tener un presupuesto. No se puede, no se debe y no hay necesidad porque ya tenemos en las instituciones educativas”, expresó la parlamentaria.

Por su parte, el senador Carlos Filizzola expresó, en contrapartida, que lo primordial para evitar que sigan ocurriendo los abusos sexuales es crear y facilitar la educación para una mayor prevención.

En ese mismo sentido, la senadora Desirée Masi también manifestó su postura a favor de la creación de una cátedra e indicó que las instituciones educativas no enseñan a los niños y adolescentes a prevenir los abusos.

Por otro lado, otras modificaciones que se acordaron tienen que ver con el cambio del término de violencia sexual por abuso sexual y se estableció un plazo máximo de 48 horas para que las personas que sepan de algún hecho denuncien el caso.

La iniciativa debe pasar nuevamente a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán analizar en una segunda vuelta.

En relación con los casos de abuso sexual, el ministro de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, Ricardo González, reiteró en varias ocasiones la necesidad de prevenir los casos en menores mediante la educación sexual impartida en casa, en los círculos más cercanos o en las instituciones educativas.