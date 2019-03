Senado le da la espalda a Zacarías y le insta a renunciar a su banca

El proyecto de declaración contra Zacarías fue promovido por el senador Paraguayo Cubas y tuvo el acompañamiento de 29 senadores de varios partidos. Votaron en contra los cartistas Juan Darío Monges y Sergio Godoy y el liberal Juan Bartolomé Ramírez.

Se verificaron dos abstenciones: del cartista Víctor Bogado y del llanista Fernando Silva, y hubo 11 ausentes.

En su exposición, Payo Cubas comenzó a citar todas las acusaciones contra Zacarías, y sostuvo que por mucho menos renunciaron el senador Jorge Oviedo Matto, y el diputado José María Ibáñez.

Adelantó que seguramente Monges, “el abigeo de Paraguarí”, iba a salir en defensa del ex parlamentario esteño.

El luguista Hugo Richer consideró que se podrían tomar otras medidas citando la pérdida de investidura, pero que igual iban a acompañar el pedido de renuncia.

Monges sostuvo que también Payo debería renunciar por estar imputado, y hasta lo invitó cuando se anime hasta su banca, el pasillo o donde sea, y que no tenía miedo de su cinto.

Cubas volvió a intervenir y sostuvo que los parlamentarios son “condones” de la Contraloría, Fiscalía y Corte. “Es el único prostíbulo que funciona de día”, sentenció con relación al Congreso.

Fue increpado por la liberal Hermelinda Alvarenga por utilizar esas palabras.

Juan Carlos Galaverna, quien había sindicado a Zacarías como uno de los responsables de la difusión de su polémico video hot con funcionarias, sugirió esperar que aparezca el afectado para tratar el proyecto. No obstante, adelantó que acompañaría la declaración e ironizó sobre el operativo de Payo para conseguir votos. “Tira mierda con ventilador para todos”, dijo.

Recordó que él fue uno de los primeros que denunciaron por corrupción al esteño.

El que lo sepultó fue el cartista Enrique Riera, quien alegando ser precandidato a la presidencia de la ANR, sostuvo que el Senado no podía ser corporativista. “Si tuviera algún problema judicial, le pediría a mi partido que no me defienda. Son mochilas que no puede cargar ni la bancada, ni el partido ni el Congreso (...) Cada uno arregla con su abogado”, sentenció.

Monges volvió a intervenir para reclamar que había otros colegas con imputaciones, y citó al titular de Diputados, Miguel Cuevas. Los referentes de Patria Querida y Colorado Añetete también anunciaron su postura a favor de la renuncia. La votación fue nominal, cada senador fue dando su veredicto y triunfó la mayoría por la renuncia.