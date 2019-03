Senado frena ascenso de cuestionados militares y ministro de Defensa retruca

El Senado no culminó ayer el tratamiento del pedido del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, del acuerdo correspondiente al ascenso de oficiales superiores y generales de las Fuerzas Armadas. Si bien el tratamiento del tema tenía tendencia para el rechazo, no culminó y la plenaria quedó sin quórum por la estratégica salida de la sala por parte de colorados abdistas y liberales tanto efrainistas como llanistas, que de este modo evitaron que el documento vaya al archivo

La cuestionada foja de varios de los oficiales del ámbito castrense cuyos ascensos solicitó el Ejecutivo fue lo que generó el debate y luego el abandono de la sala de varios de los legisladores.

El senador Paraguayo Cubas accedió al legajo de cada uno de los uniformados que buscaban el ascenso y desnudó una serie de antecedentes de los mismos que iban desde procesos por narcotráfico y delitos comunes, sobrefacturaciones, preparación indebida o violencia doméstica o entre camaradas.

Uno de los nombres propuestos para el ascenso tendría vínculos comprobados con drogas, según el senador.

Se refirió al general de Brigada Aeronática Jorge Antonio Orué Roa, de quien Cubas detalló un rosario de supuestos antecedentes por drogas, corrupción con recursos de las Fuerzas Armadas y acoso a civiles y camaradas.

“Hangareaba, así se dice en la Aeronáutica que estacionaba aviones narcos... y estos son a los que quieren ascender el ministro Bernardino Soto Estigarribia”, dijo.

Cuestiona. El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, lamentó lo sucedido en la Cámara Alta y dijo que los legisladores “están equivocados y algunos dicen disparates”. Sostuvo que existen malas interpretaciones con respecto al trabajo que desempeña la Junta de Calificaciones, la cual no es precisamente reunirse para determinar los nombramientos de los militares. Indicó que el mérito de los oficiales no se mide solo al terminar la carrera, sino durante los 30 años de servicio. Pidió a los congresistas no dejarse llevar por chismes o intrigas que se dicen para dejar mal parados a algunos militares. El pedido de ascenso será tratado en la próxima sesión.