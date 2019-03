Senado decide si quita fueros a ZI y no pone obstáculos a la Justicia

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio un dictamen favorable y otro en contra en torno al pedido de desafuero del senador Javier Zacarías Irún, a quien la Justicia imputó por lesión de confianza en carácter de instigador. El propio afectado dijo ante sus colegas que pedirá su desafuero aunque no confía en la Justicia. Su defensa pidió más tiempo para tratar la nota remitida hace semanas por la Justicia, hasta que resuelvan cuestiones de forma que guardan relación con la causa.

Hoy se podría dar en plenaria del Senado otro desafuero del senador colorado Zacarías Irún, quien se presentó ayer con su abogado Ricardo Preda ante la Comisión que estudia su caso. Allí afirmó que solicitará personalmente su desafuero.

Previamente, Preda dijo que no se oponen al desafuero en sí sino a su tratamiento el día de hoy. “Él no se apega a sus fueros, a pesar de nuestra recomendación técnica”, señaló

“La discusión no está en la procedencia o no del desafuero, sino a que se trate antes de que se resuelvan los incidentes”, refirió.

El principal aspecto al que se refirió es el incidente de nulidad de la imputación que reclaman porque uno de los firmantes del acta, el fiscal René Fernández, tiene una causa de inhibición.

Para Preda, si los cuestionamientos esgrimidos tienen razón, supuestamente pueden plantear que la causa contra su cliente es nula.

Luego de los cuestionamientos planteados por su defensa para el tratamiento del desafuero en la fecha, el senador Zacarías Irún contestó al senador Paraguayo Cubas, quien le había preguntado directamente si pediría él mismo su desafuero. “Así va a ser senador. Yo me mantengo en pedir mi desafuero, a pesar de estar en desacuerdo con mi abogado y de las vulnerabilidades que estamos hablando”, señaló Zacarías, quien reiteró que en su causa se dieron supuestamente muchos errores procesales.

Tras la reunión de la Comisión, el senador Fernando Lugo señaló que luego de escuchar a la defensa de Zacarías Irún y al propio afectado, los integrantes pasaron a firmar dos dictámenes, uno a favor del desafuero y otro en contra, afín con los cuestionamientos planteados por la defensa.

Causa. Según los fiscales Anticorrupción Josefina Aghemo y René Fernández, el senador Zacarías habría ordenado el pago de hasta G. 50 millones en 2017 a varios periodistas, lo cual configuraba una instigación a realizar hecho punible.

El pago era supuestamente para patrocinar campañas institucionales y alabar la gestión del clan, es decir de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y el ex gobernador Justo Zacarías. Los pagos eran directos a los comunicadores y no ingresaban como avisos institucionales.

Los fiscales requisaron los documentos durante una serie de allanamientos en Ciudad del Este, que evidencian altas bonificaciones. Entre campañas políticas e institucionales. Incluso piden la prisión preventiva del imputado por esta causa.

Otras causas. En sesión extraordinaria en el mes de febrero, la Cámara Alta aprobó por unanimidad el desafuero del senador Javier Zacarías Irún, contra quien la Fiscalía abrió un proceso por supuesta declaración falsa.

Semanas atrás Zacarías Irún ya recibió una señal de la situación esquiva que vive actualmente, puesto que sus colegas le instaron, proyecto mediante, a renunciar.