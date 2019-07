Los senadores se refirieron a este tema este martes, debido a los hechos acontecidos en estos meses, como la masacre en la cárcel de San Pedro, el cuádruple asesinato ocurrido en una estancia del Chaco y otros sucesos delictivos que se dan diariamente.

En un principio, el senador Paraguayo Cubas planteó presentar un pedido de interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, pero no se presentó el documento ante el pleno.

El senador del Partido Hagamos, Patrick Kemper, apoyó la propuesta y sostuvo que la interpelación no solo debe hacerse al titular del Ministerio del Interior, sino también a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y al ministro de Defensa, Bernardino Soto.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez dijo que, según su criterio, no corresponde una interpelación sino un diálogo entre el líder del Ministerio del Interior y los miembros del Congreso.

“Nos preocupa no tener una propuesta de política nacional de seguridad del Ejecutivo. ¿Por qué no tenemos scanner en las rutas, controles aéreos, scanner en Aduanas? Acá tenemos un sistema que no conviene tocar”, señaló la legisladora.

El senador Abel González explicó que en el país existe una dotación policial de 24.000 efectivos, mientras que, según recomendaciones internacionales, el país debería contar con 60.000 agentes para garantizar la seguridad de la población.

“Hay que trabajar en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, no se siente la presencia y necesitamos presencia policial, mejores controles en la frontera”, expresó.

El senador Fidel Zavala consideró que el sistema de seguridad soporta un modelo desfasado, donde hay mucha discrecionalidad y no se tienen en cuenta las aptitudes y la meritocracia para designar a los jefes policiales.

Igualmente, hubo parlamentarios que se mostraron en contra de la interpelación de Villamayor. Hermelinda Ortega alegó que faltan recursos para la Policía Nacional a nivel país. “No tienen las condiciones mínimas para trabajar”, agregó.

Aunque Desirée Masi consideró que, tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa, siempre fueron privilegiados en el Parlamento, por lo que los congresistas pueden preguntarle si hubo resultados.

Por su parte, Sixto Pereira abogó por un abordaje integral al problema de la inseguridad, ya que hay otras cuestiones importantes que influyen, como el incumplimiento de leyes ambientales.

Blanca Ovelar consideró que no sería conveniente la interpelación, ya que no habría resultados. Afirmó que el Poder Legislativo también es responsable en inseguridad. Tanto Eusebio Ramón Ayala como Hugo Richer coincidieron en que el presidente es el responsable de la seguridad interna del país.

Tras el largo debate, finalmente, los legisladores decidieron convocar a las autoridades y dialogar con la mesa directiva del Senado. No obstante, el próximo lunes se fijará fecha y hora para enviar la invitación a las autoridades.