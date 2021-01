Senado aprueba en general proyecto para acelerar compra de vacunas contra el Covid-19

El objetivo principal del documento es lograr una compra rápida de las vacunas anti-Covid-19 con el fin de proteger la salud de la población. Según el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, las primeras dosis llegarán al país en el primer semestre del año.

El Senado decidió aprobar la iniciativa de manera general, mientras que el estudio en particular será el próximo lunes. La decisión se dio para poder obtener mayor información sobre el proyecto.

La propuesta fue presentada por los senadores Zulma Gómez, Antonio Barrios, Óscar Cachito Salomón, Blanca Ovelar, Arnaldo Franco y Fernando Silva Facetti el lunes pasado.

La ley faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), a incluir en los contratos y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas una serie de cláusulas.

El legislador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Víctor Ríos propuso que sea postergado el estudio del proyecto, pero no prosperó. Señaló que el proceso legislativo no es solicitado por la empresa privada que va a proveer las vacunas.

En el mismo sentido se pronunció el senador por el Frente Guasu (FG) Jorge Querey, quien sostuvo que hay varias cosas no aclaradas. Pidió enfatizar que la ley será transitoria y que solo se aplicará durante la vigencia de la ley de emergencia sanitaria por el coronavirus.

El parlamentario Hugo Rícher también pidió una conversación más profunda sobre el mecanismo de la compra y planteó una segunda postergación. Pero en una segunda votación la intención no reunió los votos necesarios.

La senadora Esperanza Martínez también solicitó el aplazamiento por tercera vez para que en un tiempo de ocho días se puedan solicitar más documentos que aclaren dudas sobre la normativa.

Dijo que existen dudas sobre el redireccionamiento de la compra y que no se explica cuál es el argumento del Ministerio de Salud para necesitar de una ley para la compra de vacunas. Criticó que el documento sea una copia de una ley aprobada de Argentina.

Recordó que la adquisición de Salud se encontraba viciada en un 90% y que esta situación debe ser un antecedente para tomar todos los recaudos necesarios.

El congresista Eusebio Ramón Ayala (PLRA) afirmó que no informar al Senado sobre los pormenores de las negociaciones con las farmacéuticas hace suponer que ya existe un contrato en borrador que exige la aprobación del proyecto para cerrar el acuerdo, y que por eso con premura se exige la media sanción.

Ayala enfatizó que la no aprobación del proyecto no incidirá en la compra de vacunas, por lo que no se entiende el apuro.

A favor de la aprobación, Blanca Ovelar admitió que existen dudas en torno a las vacunas, pero que toda la pandemia estuvo bajo la incertidumbre. Entre lágrimas pidió aprobar el proyecto a fin de que sean traídas las vacunas al país y salvar vidas.

¿Qué contempla el proyecto?

El proyecto faculta a la cartera sanitaria a establecer la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aplicación de leyes extranjeras con relación a la adquisición.

Igualmente, indica que en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse a los terceros, sean personas físicas o jurídicas, residentes en el territorio de la República. También las cláusulas mencionan que se establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto a indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias.

Además, se exige incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad en los contratos de adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

Una vez que arriben los primeros lotes de vacunas contra el coronavirus al país, el suministro estará dividido en tres fases. Los dos primeros grupos a ser priorizados serán los trabajadores de blanco y los mayores de 60 años.

En la segunda etapa se vacunarán los docentes, sobre todo aquellos que están en la educación inicial, personal de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Mientras que la tercera fase estará dirigida a la población en general.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó antes de la Navidad pasada una normativa que modifica la Ley Nacional de Vacunas, que tiene el objetivo de adecuar el marco jurídico para la compra de las dosis contra el Covid-19, que permitirá además flexibilizar la adquisición de vacunas durante la pandemia.