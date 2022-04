Senac constató que funcionario de la Gobernación del Guairá cobró por  obras

Irregularidades. El informe de Senac señala que los equipos de la planta de oxígeno están instalados, pero no funcionan.

La investigación, a cargo del equipo del ministro René Fernández, elevó informes que confirman que los fondos fueron entregados a un funcionario de la Gobernación que figura en la comisión directiva del Consejo de Emergencia Departamental.

Se efectivizaron cheques emitidos “nominativamente” a nombre de Carlos Augusto Ramos, presidente de la comisión, y de Luis Servián Rivas, tesorero de la comisión. Se constató que no se entregó a la comisión directiva de dicho consejo. Carlos Augusto Ramos figura como funcionario de la Gobernación en el cargo de asesor de gabinete (contratado). Luis Servián es proveedor del Estado y fue adjudicado en licitaciones de Sinafocal y de la Gobernación.

No entregó obras. El Ministerio de Salud Pública informó que la Gobernación no entregó las obras del pabellón de contingencia y planta de oxígeno.

Los equipos en la planta de oxígeno están instalados, pero no en funcionamiento.

“El pabellón de contingencia no estaba finalizado y al no encender los equipos se evitará que corra la garantía de manera innecesaria, puesto que estos aún no se iban a utilizar”, refiere el informe de Anticorrupción.

Otro punto llamativo observado en la auditoría especial es la inexistencia de resoluciones emitidas por la Gobernación que autoricen las transferencias a la comisión directiva del Consejo de Emergencia de los G. 1.400 millones y G. 290 millones. Tampoco existió un contrato de transferencia por tales montos.

La orden de pago de G. 1.400 millones tiene como fecha de emisión el 10 de mayo de 2021; sin embargo, la Resolución Nº 1446/2021 es de fecha 14 de junio de 2021.

“Esta inconsistencia nos permite entender que la orden de pago fue emitida mucho antes que la resolución que autoriza la transferencia, con el agregado de que la resolución tampoco autoriza el pago de los G. 1.400 millones, sino por el monto de G. 800 millones”, refiere la investigación.

Las obras realizadas en la planta de oxígeno y el pabellón de contingencia no contaron con documentos sobre informe de cálculos de obras de ingeniería y libros de obras. Igualmente, no existen registros sobre procedimiento de adjudicación por el cual se le otorgó la ejecución de obras a la comisión.

Tampoco hay datos oficiales acerca del pliego de bases y condiciones, las pólizas de seguro, el cronograma de obras, los planos aprobados por la Municipalidad de Villarrica.

Las actas de inicio de obras establecen, en un mismo documento, el inicio de la construcción del pabellón de contingencia y la planta de oxígeno; sin embargo, debía realizarse por separado. Las actas de recepción de obras poseen fecha “31 de noviembre de 2021”, fecha que no existe en el calendario.