Senabico no tiene acceso a Informconf, dice su asesor jurídico

"Hoy en día no tenemos acceso a informes confidenciales como es Informconf, no hicimos esa verificación, sin embargo, la ley no nos prohíbe contratar con personas que tengan alguna deuda. No queremos hacer discriminación con ninguna persona", explicó Iván Lobos en comunicación con Radio Monumental 1080 AM y NoticiasPy.

quinta nápoles1.jpg La Quinta Nápoles, de Reinaldo Cucho Cabaña, está ubicada en el Departamento de Alto Paraná. Foto: Gentileza.

Nota relacionada: Quinta Nápoles, de Cucho, recibió alrededor de 1.800 personas

Manifestó que él elaboró una declaración jurada que se le hizo firmar al arrendatario, en donde declara y jura que a la fecha no ha sido declarado en quiebra y que tampoco tiene convocatoria de acreedores. Sin embargo, aclaró que en ese documento no se menciona su situación comercial.

"Nosotros no miramos la situación comercial de la persona, es más, consideramos que podría ser una forma de discriminar a quienes podrían presentarse para poder explotar uno de los bienes que está administrando la Senabico", refirió.

Lee más: ¿Quién alquila la quinta de Cucho Cabaña?

Mencionó que como garantía tienen la firma de contrato entre ambas partes, además de la suma de G. 7 millones.

quinta nápoles5.jpg Una gran cantidad de vehículos se puede observar en el lugar. Foto: Gentileza.

Manifestó que Miguel Ayala fue la única persona que presentó su oferta formal para el alquiler de la Quinta Nápoles, por lo que analizaron la situación y vieron que estaban invirtiendo mucho dinero como Estado para tratar de cuidar el lugar.

Te puede interesar: Senabico alquila hacienda de Cucho para fines turísticos

Además, agregó que se les dificultaba trasladarse desde Asunción hasta el Departamento de Alto Paraná para ir a verificar el sitio, cuando recibieron el aviso de que todas las cosas fueron hurtadas de la vivienda, tras lo que tomaron la decisión de alquilar la quinta.

"Luego de un buen análisis se decidió entregarles la propiedad, ya que también era la única oferta hasta el momento. Tomamos parámetros muy objetivos que están basados en la matriz de riesgos", expresó.

quinta cucho17.jpg La piscina se ubica al costado de la mansión. Senad.

La Quinta Nápoles

La Quinta Nápoles de Cucho forma parte de las 12 propiedades que fueron incautadas del supuesto narcotraficante y que el Ministerio Público entregó a Senabico para que la administre; por ende, pueden disponer su utilización.

La propiedad se encuentra ubicada en la ciudad de Juan E. O'leary en el Departamento de Alto Paraná.

La quinta está abierta al público desde las 8.00 hasta las 21.00, todos los días. El costo de las entradas es de G. 30.000 para adultos, mientras que los niños de 7 a 12 años abonan la suma de G. 15.000.