Senabico aceptó alquilar quinta de Cucho sin hacer tasación

Javier Rojas Silva, viceministro de la Senabico , contó que no se recurrió a un tasador para evaluar el monto del alquiler por la Quinta Nápoles, del supuesto jefe narco Reinaldo Cucho Cabaña.

Dijo que arrendaron a Miguel Ayala, por ser la única persona que se ofreció formalmente para alquiler la propiedad ubicada en la ciudad de Juan E. O’ Leary, Departamento de Alto Paraná.

"Los G. 7 millones fue lo que el inversionista propuso, nosotros evaluamos no en el aspecto financiero, sino que el riesgo de no mantenerlo ocupado de forma permanente porque iba tener una incidencia negativa en el patrimonio de este inmueble. Lo que quisimos fue proteger el patrimonio y evaluar en el año los reajustes financieros por un alquiler", explicó en comunicación con Radio Monumental 1080 AM y NoticiasPy.

quinta nápoles1.jpg La Quinta Nápoles, de Reinaldo Cucho Cabaña, está ubicada en el Departamento de Alto Paraná. Foto: Gentileza.

Lee más: ¿Quién alquila la quinta de Cucho Cabaña?

Manifestó que el 1 de noviembre del año pasado recibieron la Quinta Nápoles, de Cucho Cabaña, al igual que otras propiedades del mismo, por lo que realizaron un análisis de riesgo que iba sufrir el inmueble si no era ocupado y aseguró que era la única oferta que a principio de este año tenían.

"No recurrimos a un tasador, sino que nos basamos en la póliza de seguros que nos sirvió de indicador financiero para poder determinar el valor asegurado por un lado y también el alquiler", refirió.

Nota relacionada: Senabico alquila hacienda de Cucho para fines turísticos

Según Rojas Silva, decidieron alquilar el inmueble ya que se registraron hurtos de todo lo que había dentro, es por eso que no podían mantenerla desocupada.

quinta cucho19.jpg Una imagen aérea de la lujosa casa quinta de Cucho. Senad.

"Era esta persona el único oferente y que planteaba G. 7 millones, tuvimos en cuenta el índice del precio del consumidor para hacer los ajustes correspondientes en el año dos del alquiler. También teniendo en cuenta la inversión que había que realizar para poner en condiciones esa infraesctuctura que estaba muy deteriorada, ese es el análisis que se hizo puntualmente", expresó.

quinta cucho17.jpg La piscina se ubica al costado de la mansión. Senad.

Te puede interesar: Quinta Nápoles, de Cucho, recibió alrededor de 1.800 personas

Desde NoticiasPy informaron que Miguel Ayala, que tiene un contrato por tres años de la Quinta Nápoles, estaría en Informconf, supuestamente por deudas de telefonía celular, tarjetas de créditos, préstamos, entre otros.

El viceministro dijo que no analizaron la situación comercial del cliente porque no cuentan con acceso a la empresa que provee información crediticia comercial de las personas.

La quinta de Cucho

Reinaldo Cucho Cabaña fue detenido en setiembre del año pasado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el marco del operativo Berilo, realizado en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

La infraestructura de la Quinta Nápoles aparenta ser una copia de la Hacienda Nápoles, del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El dinero recaudado por el alquiler ingresará a una cuenta bancaria hasta que se resuelva el proceso judicial de su propietario, quien está procesado por narcotráfico y otros hechos.