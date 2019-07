Semana clave para resolver la situación de Arrom y Martí

El procurador general de la República, Sergio Coscia, considera como clave a esta semana que se inicia porque se aguarda que entre el martes y el jueves el ex juez brasileño Sergio Moro, actual ministro de Justicia, resuelva la apelación presentada por los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, a la revocatoria del estatus de refugiados políticos que gozaban desde el 2003 y que dicho estado les fue retirado el pasado 14 de junio.

Según Coscia, conforme con la legislación brasileña, el ministro de Justicia tiene un plazo de 15 días, similar al que cuentan las personas para apelar en caso de que se les revoque la condición de refugiadas, tal como lo hicieron los tres compatriotas, reclamados por la Justicia paraguaya, por la supuesta participación en el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi en el año 2001.

Coscia indicó ayer a ÚH que entre el lunes o martes el ministro Moro retomaría sus actividades, tras haber estado fuera del Brasil, y se espera que uno de los temas que resolverán es la apelación que realizaron vía electrónica Arrom, Martí y Colmán, en el último día que contaban para realizarlo, el pasado 2 de julio.

Hay que recordar que el 14 de junio pasado el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) del Brasil revocó el estatus de refugiados políticos a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Los tres fueron procesados por el supuesto secuestro de la empresaria Bordón de Debernardi. La medida se adoptó con base en un pedido presentado por el Gobierno paraguayo que argumentó hechos nuevos para el efecto. Entre ellos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el 4 de junio último falló en favor del Estado de Paraguay, como resultado de una denuncia promovida por Arrom, Martí y Colmán, por supuesto secuestro y tortura del que se dijeron víctimas.

“Con la confirmación del levantamiento del estatus de refugiados políticos también se daría la posibilidad de que la Policía Federal brasileña intervenga en la captura de estas personas”, expresó Coscia.

Esperan que esto ocurra esta semana y que después se proceda a la captura de los tres connacionales.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ya remitió una orden de captura, con carácter urgente y con fines de extradición, agregó el procurador.

Con respecto a la versión de supuesta fuga del Brasil de Arrom y compañeros, Coscia indicó que no cuentan con información cierta, debido a que hasta que no se ejecute la orden de captura, no se puede disponer de información oficial. Para el procurador, el tiempo para que Moro resuelva la apelación se cumple esta semana, por lo que la definición del tema está cerca.