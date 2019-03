Selección Nacional: No hay lugar para armar dos equipos

Habrá paréntesis en fecha FIFA hasta junio, que son los días previos al comienzo de la Copa América, y aunque no haya confirmado la APF, uno de los partidos previos al evento continental sería ante Brasil el 9 de junio en carácter de visitante.

En tanto, los promotores van por un segundo juego y podría ser también en Sudamérica, puesto que la apertura del certamen estará muy próxima. La Selección Nacional enfrentará a Qatar el 16 de junio en el Maracaná de Río, el conjunto árabe es el actual monarca de la Copa Asia con un gran repunte en su gestión y sorprendiendo a muchos. No extrañó la invitación de Qatar a la Copa puesto que será anfitrión del próximo Mundial, donde vale la pena recalcar que señalaron en este país que este será la mejor de toda la historia y como estamos con la programación del Sudamericano el segundo encuentro de Paraguay será ante Argentina en el Minerao de Belo Horizonte el 19 de junio cerrando la primera fase frente a Colombia el 23. Berizzo, el entrenador, ya tendrá un panorama mucho más claro para cuando se comience a jugar oficialmente y evidentemente la Copa América será la prueba más decisiva previa a las eliminatorias establecidas para marzo del próximo año.El DT argentino tendrá tiempo suficiente para una revisión en todos los sentidos e incluso a nuevas figuras que se proyectan camino a Qatar.Para redondear tema Selección, apuntemos que los juegos ante Perú y México dejaron dudas y que faltó solidez con un detalle más, no hay lugar para armar dos equipos, el uno se irá formando y a ese hay que apostar. Esto de formar un cuadro B que el orientador se saque de la cabeza. No hay más.De pleno a la CopaSin vueltas y en días más la Libertadores y la Sudamericana acaparan la agenda. El próximo martes Cerro Porteño en la Olla verá al Nacional uruguayo, ahora comandado por Álvaro Gutiérrez quien admitió que el cotejo será muy difícil ante los azulgranas remarcando la presión que ejercerá el local. El árbitro designado es Néstor Pitana, de Argentina.El Ciclón alcanzó resultados óptimos al igual que su rival de turno y ambos van por la clasificación a octavos. La motivación en Cerro es muy grande y en la previa aparece como favorito.Por su parte, Olimpia, el jueves 4 en el estadio Nacional de Lima irá por su primer triunfo ante el Sporting Cristal que no arrancó bien. El Decano sentirá la ausencia de Tabaré Viudez, una incorporación que dio sus beneficios. El juez será Andrés Rojas, de Colombia.Libertad, el mismo día en el Defensores del Chaco ante Rosario Central sin distracción casera, puesto que quedó lejos de la punta. Carlos Orbes, de Ecuador, conducirá en Sajonia.Atrayentes partidos y situaciones dispares. El franjeado por tomar vuelo internacional y el Gumarelo por consolidar su excelente producción. A pura Copa es la cuestión.Se aguardaLa Sudamericana también se restablece y en ese sentido Sol y Guaraní, listos para el debut. Los azules ante el Mineros en Venezuela donde se prevé un vuelo agotador. El cuadro venezolano tiene participación activa en copas distribuidas en cinco participaciones en Libertadores y otras cinco en Sudamericana. En la actualidad basamenta su plantel en jugadores locales y las incorporaciones fueron pocas. Por su parte, Sol de magra campaña en el Apertura va por el destape.Guaraní, el próximo jueves también de visita jugando en Colombia ante el Deportivo Cali, uno de los más tradicionales de su país y dirigido por Lucas Pusineri, ex jugador de Independiente y con raíces paraguayas. Antes de tomar el mando del Cali, tiene como antecedente estar al frente del Cúcuta, su carpeta como técnico es escasa todavía.Independiente de Campo Grande el 16 de abril disputará la revancha ante La Equidad en Colombia tras haber empatado de local 0-0. Santaní, también representante paraguayo en la Sudamericana, conocerá su adversario de la segunda fase en más de un mes.Dos afamadosEstán para debutar Colo Colo e Independiente, múltiple campeón de América. El conjunto chileno lo hará el 2 de abril ante Universidad Católica de Ecuador apareciendo por primera vez en este torneo en el 2014. Después tuvo una seguidilla de participaciones. En Chile se aguarda con expectativa la intervención del Cacique. Al otro día será el de Avellaneda el que diga presente para medir al Binacional de Perú con estreno absoluto a nivel internacional. En cuanto a la escuadra argentina, una de las principales atracciones es Cecilio Domínguez, que marcó su contratación una cifra récord en el Rojo.Para la siguiente etapa serán 32 equipos los que intervendrán, 22 clasificados de la primera fase, más 10 equipos que llegan de la Libertadores, los terceros de cada grupo más dos de la fase previa que hoy son Atlético Nacional (lo eliminó Libertad) y Caracas que quedó sin chances ante Delfín. Habrá 16 llaves cuya programación será conocida el 13 de mayo en la Confederación Sudamericana de Fútbol.